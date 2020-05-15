Зачать здорового ребенка лучше всего летом. А еще когда?

Чтобы определить благоприятное время для зачатия малыша, необходимо оценить все возможные риски и сопоставить их с преимуществами. Давайте рассмотрим, почему зачатие летом и осенью самое благоприятное.

Чтобы выяснить, в какое время года лучше зачать ребенка, необходимо рассмотреть особенности каждого периода года

По мнению некоторых специалистов, вероятность наступления беременности в определенное время года выше. Да и сам процесс беременности в отдельные периоды года протекает легче и чаще без осложнений. Чтобы удачно забеременеть и выносить ребенка, необходимо учитывать данную информацию и подобрать лучшее время для зачатия.

Зимнее зачатие

Преимуществом данного вида планирования беременности является наличие большого количества свежих витаминов в конце срока беременности, что поможет подготовить женский организм к процессу родоразрешения. Однако это единственное преимущество. Среди недостатков: пик респираторных болезней приходится на 1 триместр, существует высокий риск переохлаждения. Нежелательно, чтобы начало гестации приходилось на пик простудных заболеваний – позднюю осень и зиму, так как существует высокий риск заражения беременной. Это может отрицательно сказаться на развитии ребенка.

Весеннее зачатие

Происходит на фоне дефицита витаминов, питательных веществ, что негативно сказывается на процессе развития плода.

Весной можно начинать планировать процесс зачатия, начиная с апреля.

Осеннее зачатие

Основным преимуществом является тот факт, что первые месяцы приходятся на то время года, когда женский организм уже отдохнул и насытился витаминами и минералами за лето, поэтому легче переносит все тяжести процесса гестации.

И, наконец — зачатие летом

Летнее зачатие отличается многообразием витаминов и полезных веществ, которые женщина может получить в первом триместре. Свежие фрукты, овощи являются незаменимыми источниками минералов для будущего малыша.

Итак, лето — самое удачное время для зачатия малыша. Но каждая женщина, конечно же, сама в праве решать и выбирать время для зачатия, подходящее именно ей.

Источник: https://womanadvice.ru/kogda-luchshe-zachat-rebenka-vybiraem-idealnoe-vremya