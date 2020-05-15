Дробинская молчит. Живем, как велела Марина Валерьевна Щербенева. А ножечку сломать можем в ямочке около больнички

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Балыбин Евгений Леопольдович:

Всё лучше и лучше, краше и краше пореформенная жизнь в г.Бердске. Все службы работают как часы, здравоохранение супер, с мусором полный порядок, дороги и тротуары – да боже ж ты мой! Загляденье! В смысле — глаза бы мои не глядели. Вышли вчера с женой в Городскую больничку (не по поводу коронавируса). И нате Вам! С трудом преодолели тротуар напротив дома № 23 а по ул. Ленина. Думаете выбоины? Да нет же. Выбоин не видели. Огромные провалы в бетонном покрытии поглотили всё внимание, не до выбоин. Она пальцем тычет в огромный провал то ли канализации, то ли водопроводного колодца, замаскированный мусором – лепечет что-то, не пойми что. Беспокоился за жену – она уже не такая ловкая, как 20 лет назад, могла пропасть в этих пропастях.

Но потом подумал, и понял, что всё правильно. Не смогла выбраться – её проблемы. Как говорит председатель общественной палаты г.Бердска М. Щербенёва – «Общественникам не надо ныть и винить всех подряд. У нас достаточно инструментов и возможностей для решения различных задач, — убеждена Марина Щербенёва. Источник: https://berdsk-online.ru.. Вот я так прямо в лицо своей жене и сказал. Я ей сказал, что вот же, Щербенёва даже общественникам запретила ныть, а тебе – тем паче.

Сломала ножечку – ковыляй потихонечку, про тротуарчик ты забудь, заживёт твоя ноженька, проживёшь как-нибудь. И представьте себе, поддержала меня моя верная и любимая подруга! Согласилась, что нужно жить на позитиве, на некоторые отдельные неудобства обращать внимание не нужно. От слова совсем. На этом и порешили. Но только мы так умиротворенно, бестревожно и замирено, лицо в лицо, глаза в глаза поговорили, пришли к единому мнению не ныть и не винить всех подряд. Светло так и умильно на душе стало. Отряхнули пыль с одежд и продолжили свой путь. Как-то приспособились к бездорожью. И вдруг – чу!? Ну что за напасть? Опять ей не так, вредной! Говорит, завалили чем попало всё вокруг. Горы мусора в центре города. Да не в одном месте, а куда глаз ни глянет (она почему-то зрение ещё не совсем потеряла, старая)! Решили опять собрать семейный совет, порассуждали о том, что на самом деле всё нормально, никого винить не нужно, сами всё-таки виноваты, не нужно смотреть своими глазами куда попало.

Наши души грела мысль, что «развитый общественный сектор – это стратегическое преимущество области, — как говорила Марина Щербенёва (источник указан выше). С этой счастливой мыслью, отпинывая разнообразный мусор и отпихивая руками летящие в лицо пластиковые пакеты, заботливо поправляя друг на друге коронавирусные маски, упорно продвигались к цели своей экспедиции. А целью похода было посещение хирурга в горбольнице. И в очереди на приём мы с женой убеждали друг-друга, что у нас и у них, и у всех-всех-всех «достаточно инструментов и возможностей для решения различных задач» (Цитирую Марину Щербенёву). С этой мажорной нотой в настроении, зашли на приём к врачу (Толеев А). И тут опять — двадцать пять! Врач сообщил, что плановые операции отменяются до конца карантина.

Моя любопытная подруга стала задавать глупые вопросы: когда объявили карантин, кто объявил карантин, по какому поводу объявлен карантин, почему она слыхом не слыхивала ни о каком карантине, только постановления губернатора об ограничении посещений читала, а о введении карантина ничего не знает. Задавала вопросы, как же ей узнать, когда этот не известно кем объявленный карантин закончится, что бы повторно к врачу обратиться. Пристала совсем. Хорошо – врач опытный попался, хоть и молодой, сходу бабку укоротил – все вопросы задавать в администрацию. Правильно отбрил. Сказано – КАРАНТИН, значит – карантин. А никакая не самоизоляция. Пусть посидит старая в очереди к администрации, а там, глядишь и не доживёт со своим любопытством.

Молодец, парень, я сам такой сообразительный в молодости был. А щас чо? Да ни чё… Ну так вот, решили мы всё же воспользоваться советом хирурга и обратиться по поводу наличия или отсутствия карантина к главному врачу города Бердска Дробинской Алле Николаевне. Есть уверенность, что она-то знает точно, самоизоляция, или карантин у нас, а если карантин, то кем и когда объявлен. Тем более к ней врач послал… Но только собрались мы к ней, как вспомнили, что идти туда не нужно. Не ждут нас там. От слова совсем. Комиссия по здравоохранению Бердской общественной палаты два раза обращалась к главврачу с различными животрепещущими вопросами, но Алла Николаевна хранит гордое и умное молчание.

Видимо не спроста игнорирует вопросы общественности, заданные ей в письменном виде 05.12.2019 и 12.02.2020 года. Что бы таким въедливым и прискребастым гражданам, как моя любимая супруга, не повадно было. Да мне и самому с ней, бывало, тяжело бывает, всё ей расскажи, да покажи, да объясни. Но я же не Дробинская, я обязан отвечать на вопросы общественности, у меня нет того проницательного ума, гордости и величавой мудрости, как у главврача. Вынужден реагировать, не допустимо игнорировать. Вот обсудили мы с женой этот случай и решили не беспокоить администрацию здравоохранения г.Бердска, а идти самоизолироваться.

Или на карантин? Решили и туда то же. На всякий случай. Так что обсуждать и думать нужно. Вот как мы с супругой. Не ноем, поддерживаем всё и вся, и во все места одобряем, ну совсем как велела Марина Валерьевна.