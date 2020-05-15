51 выпускник из 589 претендует на медали в 2020 году в Бердске

В 2019 году в нашем городе было 553 выпускника, 49 медалистов, 3 стобальника.

В этом году бердские школы покинут 553 выпускника

Начальник управления образования Бердска жанна Тузова рассказала, что в 2019 году в нашем городе было 553 выпускника, 49 медалистов, 3 стобальника.

В 2020 году 589 выпускников — из них претендует на медаль 51 человек.