51 выпускник из 589 претендует на медали в 2020 году в Бердске

Сюжет: Выпускник-2020
Начальник управления образования Бердска жанна Тузова рассказала, что в 2019 году в нашем городе было 553 выпускника, 49 медалистов, 3 стобальника.
В 2020 году 589 выпускников — из них претендует на медаль 51 человек.
В 2019 году в нашем городе было 553 выпускника, 49 медалистов, 3 стобальника.
Начальник управления образования Бердска жанна Тузова рассказала, что в 2019 году в нашем городе было 553 выпускника, 49 медалистов, 3 стобальника.
В 2020 году 589 выпускников — из них претендует на медаль 51 человек.
От редакции
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