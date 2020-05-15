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Дрифтовал на пятнашке с синими габаритными огнями на площади Горького житель Бердска

13:00 15.05.2020 Фото: скриншот видео
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Жители требуют пресечь поведение таких водителей и лишить прав. Люди ходят по площади, а он между людей такое вытворяет, — возмущены горожане.

Дрифтовал на пятнашке с синими габаритными огнями на площади Горького житель Бердска
За синий цвет габаритных огней следует штраф- лишение водительских прав срок на 1 год

В группу Курьер. Среда. Бердск Вконтакте, написал Иван:

— Когда это начнут уже пресекать? Лишение прав только за синие габаритные огни обеспечено. Люди ходят по площади, а он между людей такое вытворяет !!!


Справка от редакции.
КоАП 12.5 ч.3
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств…, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

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