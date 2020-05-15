Дрифтовал на пятнашке с синими габаритными огнями на площади Горького житель Бердска

Жители требуют пресечь поведение таких водителей и лишить прав. Люди ходят по площади, а он между людей такое вытворяет, — возмущены горожане.

За синий цвет габаритных огней следует штраф- лишение водительских прав срок на 1 год

В группу Курьер. Среда. Бердск Вконтакте, написал Иван:

— Когда это начнут уже пресекать? Лишение прав только за синие габаритные огни обеспечено. Люди ходят по площади, а он между людей такое вытворяет !!!





Справка от редакции.

КоАП 12.5 ч.3

Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств…, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.