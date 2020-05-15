Работа в Искитиме: врачей- педиатров и на скорую с зарплатой в 60 тыс. рублей ждут из Бердска

|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|Агент коммерческий
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|Агент по продаже недвижимости
|ООО «Городское Жилищное Агентство»
|15163
|(923) 2297639
|Агент торговый
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
|(38343) 23844
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|26000
|(383) 2305084
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|15170
|(38343) 49642
|Аппаратчик химводоочистки
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18608
|(38343) 49642
|Арматурщик 2 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Балансировщик шин
|ИП Поляков А.А.
|25000
|(913) 3881555
|Библиотекарь
|МКУК «Искитимская ЦБС»
|15163
|(38343) 23180
|Бункеровщик
|АО «Искитимцемент»
|19500
|(38343) 49642
|Бухгалтер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|Бухгалтер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23980
|(38343) 92422
|Бухгалтер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|Бухгалтер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|Бухгалтер
|МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения»
|18000
|(838343) 24612
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|Бухгалтер (средней квалификации)
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|Ведущий Инженер-строитель
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|Ведущий Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|18000
|(38343) 29316
|Ведущий Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|20000
|(38343) 42006
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|Ветеринарный врач
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|Ветеринарный врач
|ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
|18000
|(38343) 23480
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|Ветеринарный врач
|ООО «Алмаз»
|30000
|(38343) 52142
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|Водитель автомобиля
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|19600
|(38343) 24651
|Водитель автомобиля
|ООО «АВТ»
|39000
|(913) 8994797
|Водитель автомобиля
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|Водитель автомобиля
|ИП Калиниченко С.Н.
|25000
|(913) 0023364
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|23000
|(38343) 20385
|Водитель автомобиля
|ИП Серков Иван Сергеевич
|25000
|(913) 7273823
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|27000
|(38343) 20385
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|35000
|(383) 3048907
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|Водитель автомобиля
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|Водитель автомобиля
|ООО «Магистраль»
|30000
|(913) 9093959
|Водитель автомобиля
|ИП Митчин А.А.
|30000
|(913) 9254787
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|25000
|(38343) 24710
|Водитель автомобиля
|ООО «Искитимский таксопарк»
|15163
|(38343) 25555
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|33200
|(38343) 49642
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|24500
|(38343) 25740
|Водитель автомобиля
|ООО «Вертикаль»
|30000
|(913) 2099020
|Водитель автомобиля
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|Водитель автомобиля
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|29000
|(38345) 69238
|Водитель автомобиля
|МАОУ КШИ № 12
|15500
|(38343) 24905
|Водитель автомобиля
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|20000
|(38343) 55122
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|40000
|(38343) 27600
|Водитель автомобиля
|ИП Коркин О.В.
|20000
|(913) 0154442
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|Водитель автомобиля
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|Водитель автомобиля
|ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск»
|20000
|(913) 9190409
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|35000
|(953) 8038762
|Водитель погрузчика
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Вожатый
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15163
|(38343) 55124
|Вожатый
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино
|15163
|(38343) 78028
|Воспитатель
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|19000
|(983) 3161191
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|Воспитатель
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|15163
|(38343) 35985
|Воспитатель
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090765
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|20000
|(38343) 26046
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15163
|(38343) 20840
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №22 Родничок
|19000
|(38343) 25880
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
|(38343) 22748
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ детский сад №4 «Теремок»
|17000
|(38343) 92355
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ 25 «Медвежонок»
|18000
|(38343) 28545
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|20000
|(38343) 25114
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|Врач-акушер-гинеколог
|ООО «Клиника здоровья»
|50000
|(913) 7091397
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|Врач-аллерголог-иммунолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|45000
|(38343) 23844
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38500
|(38343) 23844
|Врач-невролог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|Врач-онколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|56000
|(38343) 23844
|Врач-отоларинголог
|ООО БОБЕР
|30000
|(913) 9221911
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
|(38343) 23844
|Врач-педиатр
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|25000
|(983) 3161191
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
|(38343) 25612
|Врач-педиатр
|ГАУ НСО Всеканикулы
|45977
|(383) 2090691
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|Врач-пульмонолог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|45000
|(38343) 39657
|Врач-стоматолог-терапевт
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|Врач-стоматолог
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|Врач-стоматолог
|ООО «СК ЮВЕНТА»
|25000
|(913) 3923864
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ООО БОБЕР
|25000
|(913) 9221911
|Врач-терапевт
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|40000
|(38343) 39657
|Врач-травматолог-ортопед
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|Врач 2 категории (класса)
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|23000
|(38343) 20488
|Врач по лечебной физкультуре
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач по спортивной медицине
|АНО СК «Кристалл»
|40000
|(913) 9268444
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|50000
|(38343) 23844
|Врач ультразвуковой диагностики
|ООО «Клиника здоровья»
|40000
|(913) 7091397
|Газорезчик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20300
|(838343) 50807
|Газорезчик 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|23000
|(983) 3156478
|Главный Бухгалтер
|администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|22000
|(38343) 92193
|Главный Инженер
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|25000
|(383) 3211996
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|Главный Техник-технолог
|ООО «Бёрнс»
|38000
|(906) 9072206
|Главный экономист
|АО «Полевод»
|18750
|(38343) 61131
|Главный энергетик (в промышленности)
|ООО «СибТЭК»
|43000
|(38343) 50124
|Главный энергетик (в прочих отраслях)
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|Горничная
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(38343) 74134
|Горный Мастер
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|42000
|(38345) 69238
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|20000
|(38343) 29836
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|Грузчик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|22500
|(923) 7751810
|Грузчик
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|Грузчик
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|Дворник
|МБДОУ №22 Родничок
|20000
|(38343) 25880
|Дворник
|ТСН «Комфорт»
|15163
|(38343) 24243
|Дворник
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|16000
|(38343) 39111
|Дворник
|ТСЖ «Подгорный»
|15163
|(983) 1212060
|Дворник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|Дворник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|Дворник
|ООО «НовоСкан»
|16000
|(38343) 92050
|Дворник
|ООО СФ «Запад»
|15163
|(38343) 28890
|Дворник
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|15163
|(38343) 51201
|Дворник
|ООО «Алмаз»
|15163
|(38343) 52142
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|Дворник
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|15163
|(913) 7140261
|Делопроизводитель
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|15163
|(38343) 55246
|Делопроизводитель
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|Диспетчер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|17000
|(38343) 47164
|Диспетчер
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|Дорожный рабочий
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|15163
|(38345) 21112
|Дробильщик 4 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|20000
|(38343) 49642
|Животновод
|ООО «Алмаз»
|18000
|(38343) 52142
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|42000
|(983) 1302603
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|60000
|(983) 1302603
|Заведующий производством (шеф-повар)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Заведующий столовой
|ГАУ НСО Всеканикулы
|26436
|(383) 2090691
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|24425
|(38343) 71240
|Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|30000
|(38343) 29836
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Затяжчик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Затяжчик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Зоотехник
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|Инженер-проектировщик
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20000
|(38343) 20175
|Инженер-технолог
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Инженер-энергетик
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|17000
|(38343) 92349
|Инженер
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|30000
|(38343) 24210
|Инженер
|АО «РЭС»
|32000
|(38343) 20385
|Инженер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|22000
|(923) 1280903
|Инженер
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|Инженер высшей категории (класса)
|МБУ «УБиДХ»
|19000
|(38343) 24727
|Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами
|АО «Искитимцемент»
|30000
|(38343) 49642
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|28000
|(38343) 76488
|Инженер по нормированию труда
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28840
|(38343) 33184
|Инженер по охране труда
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|Инженер по охране труда
|ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША»
|35000
|(905) 9031684
|Инженер по охране труда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Бастет»
|17000
|(923) 2419700
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Водоканал»
|21900
|(38343) 25599
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|15163
|(38343) 92349
|Инспектор по кадрам
|ООО «СЗ РСК Восток»
|15163
|(903) 9350878
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|28000
|(983) 3156478
|Инспектор центра занятости населения
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|Инструктор по физической культуре
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|19000
|(38343) 24765
|Калькулятор
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Кассир
|Исток ООО
|15163
|(913) 8957474
|Кассир
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|15163
|(38343) 20457
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|Кладовщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|Кладовщик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|20689
|(383) 2090691
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Кондитер
|ИП Дадыко Д.А.
|21000
|(913) 7387699
|Кондитер
|ИП Лямкина Е.А.
|15163
|(923) 1804858
|Контролер
|АО «Искитимцемент»
|36840
|(38343) 49642
|Контролер качества
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|Копировщик
|ООО «Междуречье»
|15163
|(38343) 20672
|Кровельщик по стальным кровлям
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|15163
|(38343) 39111
|Курьер
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|Кухонный рабочий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|Кухонный рабочий
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|Лаборант-микробиолог
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|19840
|(38343) 51217
|Лаборант
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18700
|(38343) 92422
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Лаборант
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|Лаборант химического анализа
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|17000
|(38343) 50807
|Литейщик пластмасс
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|26000
|(923) 1280903
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|Маляр
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28000
|(38343) 33184
|Маляр
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|Маляр 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|17500
|(38343) 76488
|Мастер-взрывник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|Мастер
|ОАО «Искитимизвесть»
|30000
|(38343) 29580
|Мастер по проходке горных выработок
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|41000
|(38343) 49642
|Мастер по ремонту приборов и аппаратуры
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|16000
|(983) 3155715
|Мастер участка
|АО «РЭС»
|38000
|(38343) 20385
|Мастер участка
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|Мастер участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|Мастер цеха
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|28000
|(38343) 92422
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
|(923) 1280903
|Машинист автогрейдера
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|Машинист компрессорных установок
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Машинист конвейера 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|16000
|(38343) 49642
|Машинист котлов
|ООО «СибТЭК»
|23200
|(38343) 50124
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
|(38343) 45156
|Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Машинист крана автомобильного
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|Машинист насосных установок
|ООО «Водоканал»
|15580
|(38343) 25599
|Машинист экструдера
|ООО производственный комплекс «Союз»
|36500
|(383) 3446816
|Медицинская сестра
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|Медицинская сестра
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|19800
|(38343) 20488
|Медицинская сестра
|ООО «Клиника здоровья»
|28000
|(913) 7091397
|Медицинская сестра
|ГАУ НСО Всеканикулы
|34483
|(383) 2090691
|Медицинская сестра
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|Медицинская сестра палатная (постовая)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|22000
|(38343) 23844
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|28735
|(383) 2090691
|Менеджер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|20000
|(38343) 22212
|Менеджер
|ООО «ФитСервис Искитим»
|30000
|(383) 2142101
|Менеджер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|Менеджер по рекламе
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|Методист
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|Методист 1 категории (класса)
|МАОУ ДО ЦДО
|15163
|(38343) 20334
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|30500
|(38343) 51217
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|23000
|(38343) 51217
|Механик
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|Механик автомобильной колонны
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|30000
|(38343) 76272
|Механик по ремонту оборудования
|ООО производственный комплекс «Союз»
|30000
|(383) 3446816
|Микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|24000
|(38343) 76488
|Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Младший Инспектор отдела режима и охраны
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|Мойщик автомобилей
|ИП Митчин А.А.
|20000
|(913) 9254787
|Мойщик посуды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|Мойщик тары и оборудования
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|21000
|(923) 1280903
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18822
|(38343) 49478
|Моторист автоматизированной топливоподачи
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 24 «Журавушка»
|22000
|(38343) 20005
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|16000
|(38343) 25114
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ 12 Березка
|20000
|(38343) 24623
|Музыкальный руководитель
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|15163
|(38343) 74218
|Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|Насыпщик цемента
|АО «Искитимцемент»
|35000
|(38343) 49642
|Начальник участка (в прочих отраслях)
|АО «РЭС»
|40000
|(38343) 20385
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|Обойщик мебели
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|15163
|(38343) 25474
|Овощевод
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|Оператор автоматической газовой защиты
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
|ООО «Алмаз»
|25000
|(38343) 52142
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|19000
|(38343) 92422
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|20000
|(38343) 72217
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Оператор пульта управления
|Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ
|28000
|(923) 7030229
|Оператор связи
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|Оператор станков с программным управлением
|ООО «Производственная компания «Профильсталь»
|20000
|(913) 9345949
|Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Охранник
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|17000
|(38343) 72217
|Охранник
|ООО ЧОП Сибирский Щит-II
|15163
|(38343) 28599
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15163
|(38343) 20341
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|15163
|(38343) 50829
|Парикмахер
|ИП Жеребцова Т.Н.
|15163
|(983) 3199090
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|15163
|(913) 7676310
|Парикмахер
|ИП Чарыкова Л.П.
|15163
|(905) 9552856
|Педагог-организатор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|Педагог-организатор
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|Педагог-организатор
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Педагог-организатор
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Педагог-психолог
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|19600
|(38343) 24651
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|17000
|(38343) 38520
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Педагог-психолог
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|Педагог-психолог
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|Педагог-психолог
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Педагог дополнительного образования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|Педагог социальный
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|17000
|(38343) 24651
|Педагог социальный
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Пекарь
|ООО «Автофуд»
|23100
|(38343) 23301
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|24000
|(913) 7387699
|Пекарь
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|Пекарь
|ООО «КЕРБЕР и К»
|18000
|(38343) 47164
|Пекарь
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|Пекарь
|ООО «Эверест-Трейд»
|25000
|(960) 7842875
|Первый помощник Врач
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|Первый помощник Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|Первый помощник Юрист
|ООО «Правосудие»
|15163
|(905) 9318904
|Переводчик
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Переводчик
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Повар
|ООО «Автофуд»
|23900
|(38343) 23301
|Повар
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|21000
|(923) 1804858
|Повар
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|Повар
|ООО «Сибирские пельмени»
|18000
|(962) 8363736
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|Повар
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|Повар
|МУП ЦУМ Искитим
|15163
|(38343) 23121
|Повар
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|15200
|(38343) 44142
|Повар
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|15163
|(905) 9309415
|Повар
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15163
|(38343) 51217
|Повар
|ООО «Алякова»
|19000
|(38343) 24626
|Повар
|ООО «Совхоз Бердский»
|16000
|(923) 1161616
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|Повар 5 разряда
|МБДОУ №17 «Огонек»
|15163
|(38343) 24765
|Повар 5 разряда
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15163
|(38343) 76272
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15163
|(38343) 25588
|Подсобный рабочий
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|22000
|(38343) 33184
|Подсобный рабочий
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|24000
|(383) 2305084
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|Подсобный рабочий
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15163
|(38343) 51217
|Подсобный рабочий
|ООО «ЛДСК»
|15163
|(38343) 31663
|Подсобный рабочий
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|15163
|(38343) 93002
|Подсобный рабочий
|ООО Экосистема
|18000
|(983) 1330565
|Подсобный рабочий 1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|15163
|(38343) 49642
|Подсобный рабочий 1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15163
|(38343) 49642
|Подсобный рабочий 2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15300
|(38343) 49642
|Полицейский-водитель
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
|(38343) 29818
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|Помощник врача-эпидемиолога
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|24000
|(38343) 25526
|Помощник машиниста тепловоза
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
|(923) 1280903
|Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|24000
|(923) 7751810
|Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15163
|(38343) 22184
|Портной
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|Портной
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|Почтальон 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|Почтальон 2 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|Преподаватель-организатор (в средней школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|33674
|(38341) 58910
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|20000
|(38343) 76168
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|21000
|(38343) 57173
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|Преподаватель (в начальной школе)
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|17000
|(38343) 37264
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
|(38343) 55124
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Прессовщик-формовщик пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|Продавец-консультант
|ИП Мартынов А.А.
|15163
|(923) 7026260
|Продавец-консультант
|ООО Мобильный город
|25000
|(383) 3613010
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Малахов Д.А.
|18000
|(38343) 42026
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Адова С.В.
|25000
|(913) 3733798
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Князева Н.Е.
|15163
|(923) 1144928
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Нудорле А.В.
|15163
|(913) 3963862
|Продавец продовольственных товаров
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
|(983) 3155715
|Профконсультант
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|Птицевод
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22200
|(38343) 92422
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15163
|(923) 1280903
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|15163
|(38343) 50807
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16091
|(383) 2090691
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|15165
|(38343) 22328
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|15300
|(38343) 49642
|Рабочий по уходу за животными
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15163
|(38343) 76272
|Рабочий по уходу за животными
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|Радиооператор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15632
|(383) 2090691
|Разнорабочий
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|Разнорабочий
|ООО «МПЗ»
|25000
|(913) 7175827
|Разрубщик мяса
|ИП Адова С.В.
|30000
|(913) 3733798
|Рамщик
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Раскройщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|30000
|(923) 7751810
|Раскройщик
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|Резчик труб и заготовок
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Сборщик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Сборщик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Сборщик электрических машин и аппаратов
|ООО «Триал»
|20000
|(38343) 29881
|Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Секретарь
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|Секретарь
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|Секретарь
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|Секретарь
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24518
|Системный администратор
|ООО Евсинский КХП
|29500
|(38343) 76488
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
|(38343) 37100
|Слесарь-ремонтник
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|Слесарь-ремонтник
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|35000
|(38343) 33184
|Слесарь-ремонтник
|ИП Степанов Е.С.
|30000
|(913) 3711161
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЖБИ-5»
|21000
|(38343) 35308
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|Слесарь-ремонтник
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|Слесарь-ремонтник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|24700
|(38343) 50807
|Слесарь-ремонтник
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|21930
|(38343) 25599
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|20000
|(38343) 76488
|Слесарь-ремонтник 5 разряда
|ООО Евсинский КХП
|23000
|(38343) 76488
|Слесарь-сантехник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|26000
|(38343) 76272
|Слесарь-сантехник
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|Слесарь-сантехник
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|Слесарь-сантехник
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|Слесарь-сантехник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|Слесарь-сантехник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖилСервис»
|15163
|(38343) 25703
|Слесарь-сантехник
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|23000
|(983) 3156478
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20600
|(38343) 25599
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(838343) 50807
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|22338
|(38343) 71303
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92422
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15660
|(923) 1280903
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|25000
|(38343) 25593
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ФитСервис Искитим»
|35000
|(383) 2142101
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ИП Поляков А.А.
|30000
|(913) 3881555
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Слесарь по сборке металлоконструкций
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
|(38343) 33184
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда
|ООО «ЛиневоГазСервис»
|18500
|(913) 8950836
|Сортировщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Составитель поездов
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|Спасатель
|АНО СК «Кристалл»
|15163
|(913) 9004362
|Специалист
|Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО
|20081
|(923) 1092080
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|Специалист
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24628
|Специалист
|администрация Евсинского сельсовета Искитимского района
|15163
|(38343) 76772
|Специалист
|ООО Евсинский КХП
|33000
|(38343) 76488
|Специалист
|МУП ИР «Центральное»
|20000
|(38343) 76195
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
|(38343) 29836
|Специалист
|Администрация Преображенского с/с
|16945
|(38343) 63192
|Специалист гражданской обороны
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Специалист по кадрам
|МАОУ КШИ № 12
|15163
|(38343) 24905
|Специалист по маникюру (Маникюрша)
|ИП Осинцева Н.В.
|15163
|(913) 7676310
|Специалист по маникюру (Маникюрша)
|ИП Жеребцова Т.Н.
|15163
|(983) 3199090
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|17500
|(38343) 24651
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Станочник широкого профиля
|ООО ТПК «Северное Сияние»
|20000
|(913) 9172726
|Старший Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|23000
|(38343) 29836
|Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|25000
|(38343) 23152
|Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Старший помощник Юрист
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15500
|(38343) 22184
|Столяр
|ООО «Сибирский партнер»
|15163
|(38343) 21557
|Столяр
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|Сторож (вахтер)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|Стропальщик
|ООО «ЖБИ-5»
|25000
|(38343) 35308
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|Стропальщик 3 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|26000
|(38343) 23799
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|30000
|(38343) 23799
|Техник-метролог (техник по метрологии)
|ООО «Водоканал»
|20670
|(38343) 25599
|Техник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|Техник
|ООО «Водоканал»
|16920
|(38343) 25599
|Технолог
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22300
|(38343) 92422
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|32000
|(38343) 25588
|Технолог
|ООО «КЕРБЕР и К»
|19000
|(38343) 47164
|Технолог
|ООО «Легостаевский хлеб»
|28000
|(913) 7059455
|Токарь-карусельщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|20000
|(923) 7038705
|Токарь
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|33000
|(913) 9467831
|Токарь 3 разряда-6 разряда
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|Токарь 5 разряда
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|Токарь 5 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|45000
|(38343) 76272
|Тракторист
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|24579
|(38343) 51217
|Тракторист
|ООО Теплосервис
|16000
|(913) 7719903
|Тракторист
|АО «Искитимцемент»
|32700
|(38343) 49642
|Тракторист
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|20000
|(38345) 21112
|Тракторист
|ЗАО Степное
|25000
|(38343) 55122
|Тракторист
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|Тракторист
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|Транспортный экспедитор
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|16430
|(38343) 31663
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Адова С.В.
|15163
|(913) 3733798
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|15163
|(38341) 58910
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 31269
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «НовоСкан»
|17500
|(38343) 92050
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАУ НСО Всеканикулы
|17241
|(383) 2090691
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ КШИ № 12
|15163
|(38343) 24905
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Экосистема
|20000
|(913) 9162002
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|18200
|(38343) 50404
|Уборщик территорий
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|Уборщик территорий
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|Уборщик территорий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16091
|(383) 2090691
|Уборщик территорий
|АО «Сибирский Антрацит»
|15163
|(913) 9447303
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|Уборщик территорий
|МБУ «УБиДХ»
|17000
|(38343) 24727
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|15163
|(38343) 23844
|Уборщик территорий
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|Уборщик территорий 1 разряда
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|Укладчик-упаковщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15500
|(38343) 25588
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|Упаковщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15163
|(923) 7751810
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|Учетчик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92422
|Учитель-дефектолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Учитель-логопед
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Учитель-логопед
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|Учитель-логопед
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Учитель
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|Учитель (преподаватель) биологии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|17000
|(38343) 22328
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Быстровка»
|20000
|(38343) 59141
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — ООШ №10
|17000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|22000
|(38343) 31851
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|15163
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ п.Барабка
|17000
|(38343) 20694
|Учитель (преподаватель) информатики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|30000
|(38343) 55124
|Учитель (преподаватель) информатики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ — СОШ №3
|18000
|(38343) 22328
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
|(38343) 71240
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ №3
|21000
|(38343) 22328
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|20000
|(38343) 44147
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|24000
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|20000
|(38343) 71240
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|20000
|(38341) 58918
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|26000
|(38343) 57173
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22500
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|17000
|(38343) 51201
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|15163
|(38343) 68377
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|Фармацевт
|ООО Мелодия здоровья 5
|37000
|(983) 1302603
|Фельдшер-лаборант
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
|(38343) 23844
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Фельдшер
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЛДСК»
|30000
|(38343) 31663
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Швея
|ИП Першин А.П.
|18000
|(913) 7657098
|Швея
|ИП Крючков Н.П.
|20000
|(962) 8263016
|Швея
|ООО » Лидер»
|15163
|(953) 7639773
|Швея
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|18000
|(929) 3030407
|Швея
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|Швея
|ИП Первухин М.И.
|15163
|(38343) 23181
|Швея
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|Швея
|ООО Лимонти
|25000
|(383) 2106109
|Шлифовщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(838343) 50807
|Штукатур
|ООО «Мой Дом»
|16000
|(38343) 71199
|Штукатур
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|Штукатур 4 разряда
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|Экономист
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Экономист
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(913) 9268444
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|18000
|(38343) 77228
|Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|18000
|(38343) 24459
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|Электрик участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|Электрик участка
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|20000
|(38343) 36691
|Электрогазосварщик
|ИП Таранов Е.В.
|30000
|(38343) 92281
|Электрогазосварщик
|ИП Степанов Е.С.
|40000
|(913) 3711161
|Электрогазосварщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|40000
|(38343) 33184
|Электрогазосварщик
|ООО «СибТЭК»
|25000
|(38343) 50124
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|21996
|(38343) 71303
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ1»
|16000
|(38343) 28610
|Электрогазосварщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|21000
|(38343) 31663
|Электрогазосварщик 5 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|23000
|(38343) 49642
|Электромеханик
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Электромонтер оперативно-выездной бригады
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО «Маджеста»
|21000
|(383) 3830313
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|25000
|(38343) 24210
|Электромонтер по испытаниям и измерениям
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
|ООО «СИБГРАД»
|20000
|(906) 9943333
|Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда
|ООО «Водоканал»
|21800
|(38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(838343) 50807
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО УК ЖКХ «Ложок»
|16000
|(38343) 26700
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|25000
|(38345) 71145
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
|(38343) 45156
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ПК «Кристалл»
|25000
|(961) 8472488
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|25000
|(38343) 92130
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|22000
|(38343) 35308
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
|(38343) 23844
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда
|ООО «Риал»
|16200
|(38343) 25621
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20380
|(38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|20880
|(38343) 49642
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|31100
|(38343) 49642
|Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|23000
|(38343) 29580
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|25000
|(38343) 20385
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|22000
|(38343) 20385
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|ООО «Технощит»
|20000
|(383) 2093972 доб. (122)
|Электросварщик ручной сварки
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|27000
|(383) 2305084
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|35000
|(38343) 29580
|Энергетик
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|Энергетик
|АО «Искитимцемент»
|36450
|(38343) 49642
|Юрисконсульт
|ООО Евсинский КХП
|43000
|(38343) 76488
|Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|20000
|(38343) 23152
|Юрист
|ООО «Правосудие»
|17000
|(905) 9318904
Работа в Искитиме: врачей- педиатров и на скорую с зарплатой в 60 тыс. рублей ждут из Бердска
12:09 15.05.2020
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