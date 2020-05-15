Вот так красотка эта стюардесса! А вы знаете, кто был первой стюардессой в мире?

15 мая 32 года назад (1988) начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

644460 20.10.1986 Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан. Юрий Сомов/РИА Новости

Международный день семей.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года. В документе говорилось, что празднование этого дня предоставляет возможность привлечь внимание органов государственной власти, местного самоуправления, СМИ и общественности к проблемам семьи, к проведению мероприятий, целевых акций в её поддержку.

Международный день климата.

Этот экологический праздник был учрежден по инициативе метеорологов для привлечения внимание общественности к проблемам изменения климата и необходимости его защиты.

В 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро более 180 стран мира подписали Конвенцию ООН об изменении климата. В документе определены общие принципы действий государств, которые направлены на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на безопасном для климатической системы Земли уровне.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

Учреждён на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году.

Право на отказ от военной службы гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека.

В России 1 января 2004 года вступил в силу федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», который регулирует отношения, связанные с реализацией россиянами своего права на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Документ определяет альтернативную гражданскую службу как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами РФ взамен военной службы по призыву.

2 года назад (2018) состоялась церемония открытия автодорожной части Крымского моста.

В церемонии принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он за рулем КамАЗа возглавил колонну из грузовиков, которая первой проехала по мосту. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта было запущено 16 мая.

Решение о строительстве транспортного перехода, который соединяет Крым и Краснодарский край, было принято в марте 2014 года. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного (был открыт в декабре 2019 года). В возведении моста были задействованы порядка 220 российских предприятий. Строительство вели свыше 30 мостоотрядов, более 10 тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов.

Крымский мост — один из крупнейших в России. Его протяженность составляет 19 километров.

28 лет назад (1992) в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ).

В 1993 году к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу во всех девяти стран в апреле 1994 года. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

14 мая 2002 года в Москве было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию — Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

32 года назад (1988) начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Советские войска были введены в Афганистан в декабре 1979 года на основании советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

За 10 лет присутствия СССР в этой стране, военную службу здесь прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тысяч были непосредственными участниками боевых действий. Погибли почти 15 тысяч советских военнослужащих, десятки пропали без вести, почти 54 тысячи получили ранения.

Согласно Женевским соглашениям, подписанным 14 апреля 1988 года, в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года из Афганистана должны были быть выведены советские войска, а США и Пакистан — прекратить поддержку повстанцев.

63 года назад (1957) с космодрома «Байконур» был осуществлен первый запуск ракеты.

Решение о строительстве космодрома было принято в феврале 1955 года, а в мае 1957 года был принят в эксплуатацию первый стартовый комплекс.

15 мая 1957 года были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р‑7. Из-за пожара в хвостовом отсеке ракета пролетела всего лишь 400 метров. В августе того же года прошёл первый успешный запуск Р‑7. А 4 октября 1957 года специалистами космодрома был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

В настоящее время Байконур — один из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учета районов падения отделяемых частей ракетоносителей составляет порядка 7 тысяч кв. километров. В составе космодрома: 5 стартовых комплексов, 34 технических комплексов для предстартовой подготовки ракета-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков.

75 лет назад (1945) вышла последняя оперативная сводка Совинформбюро.

Советское информационное бюро (Совинформбюро) было образовано в 1941 году. Его руководителем был назначен секретарь ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома партии Александр Щербаков.

Свою информацию агентство распространяло через 1171 газету, 523 журнала и 18 радиостанций в 23-х странах мира. Оперативные сводки Совинформбюро выпускались ежедневно.

Всего за годы войны прозвучало более двух тысяч фронтовых сводок. Миллионы людей ежедневно замирали у радиоприемников при словах «От Советского информбюро…». 15 мая 1945 года вышла последняя сводка. По Московскому радио диктор Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен».

85 лет назад (1935) открылась первая линия Московского метрополитена.

Решение о строительстве метро в Москве было принято в 1931 году. Первая очередь подземки, которую строили рабочие со всего Советского Союза, была завершена к октябрю 1934 года, а в феврале 1935 года по ней прошёл первый пробный поезд.

15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением до станции «Смоленская». Первая линия включала 13 станций, а общая протяженность путей составляла около 11,5 километров. В первый же день услугами московского метро воспользовалось около 370 тысяч человек.

Сегодня в московском метрополитене 238 станций, более 40 из которых признаны объектами культурного наследия. В среднем ежедневно услугами метро пользуются свыше 7 миллионов пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9 миллионов.

153 года назад (1867) было основано Российское общество Красного Креста.

В этот день император Александр II подписал указ об образовании Общества попечения о раненых и больных воинах. Его почетными членами стали император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства России. Общество находилось под покровительством императрицы Марии Александровны. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста.

В 1923 году представители обществ РСФСР, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Азербайджана образовали Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяц.

После распада СССР его приемников на территории нашей страны стало Российское общество Красного Креста (в 2001 году организация получила название «Российский Красный Крест»).

Сегодня общество является старейшей общественной организацией в России. В его структуру входят региональные отделения, которые работают во всех 85 субъектах России.

191 год назад (1829) в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, произведенных в Российской империи.

В выставке приняли участие свыше 300 представителей из 33 губерний страны. Тематически она была разделена на 15 отделов: химические произведения, краски; машины и инструменты, математические, физические и прочие; стекло, фарфор, фаянс; шерсть и шерстяные изделия; разные вещи; шелк и шелковые изделия; льняная и пеньковая пряжи и изделия из оных; бумажная пряжа и изделия из нее; шляпы; лакированные вещи; изделия из битой бумаги; бумага писчая и изделия из оной; металлические изделия; бронза, люстры, лампы; сахар; кожи и сафьяны.

Впервые был издан специальный каталог выставки — «Роспись вещам, выставленным в первую публичную выставку Российских изделий в Санкт-Петербурге 1829 года».

За три недели её посетили свыше 100 тысяч человек.

536 лет назад (1484) в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

Он был построен по приказу Ивана III под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина. Строительство храма велось пять лет, после чего он был освящён в честь праздника Благовещения митрополитом Геронтием.

На протяжении столетий Благовещенский собор был домовой церковью русских великих князей и царей. Здесь хранились священные реликвии (мощи, особо почитаемые иконы, старинные книги). В храме совершались обряды бракосочетания и крещения детей, а также он использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, шествий во время религиозных праздников. Настоятель собора традиционно являлся духовником царя.

После революции 1917 года собор был закрыт. С 1993 года в храме возобновлены богослужения на Благовещение, которые совершает патриарх Московский и всея Руси.

72 года назад (1948) началась первая Арабо-израильская война.

Войскам семи арабских стран (Иордании, Египта, Сирии, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Йемена) противостояла Армия обороны провозглашенного 14 мая 1948 года Израиля.

Вторжение арабских войск на территорию новой страны стало ответом на реализацию плана ООН по разделу Палестины на еврейское и арабское государства.

В январе 1949 года под эгидой ООН начались мирные переговоры. С февраля по июль воюющие стороны заключили с Израилем мирные соглашения, установившие демаркационные линии и несколько демилитаризованных зон и зафиксировавшие временные рубежи прекращения огня, а не государственные границы. Также не был определен международный статус Иерусалима.

По итогам войны Израиль захватил большую часть территории, которая была предназначена ООН для арабского государства, а также западную часть Иерусалима.

90 лет назад (1930) американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

До этого бортпроводниками были только мужчины. В 1930 году в США возникла идея привлечь к работе бортпроводников молодых девушек. Это должно было стать рекламой пассажирских авиаперевозок. Первой стюардессой стала Эллен Чёрч, которую наняла авиакомпания United Airlines.

Источник: ПГ