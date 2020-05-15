Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в Бердске

Только в одной по мерам профилактики по коронавирусу не было ни одного замечания. Специалист Роспотребнадзора составил два административных протокола.

Магазины Бердска проверил Роспотребнадзор

Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в магазинах Бердска проверили 15 мая сотрудники мэрии и Роспотребнадзора.

— В магазинах должны использовать дезинфицирующие средства для рук, обработки помещений. Сотрудники должны быть в масках и перчатках. Необходим замер температуры сотрудников с обязательным занесением показателей в журнал, а также журнал обработок. Обработка помещений с дезсредствами должна проводиться каждые два-три часа, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» консультант отдела промышленности бердской мэрии Максим Шиляев.

По результатам проведенного рейда, из пяти торговых точек в микрорайоне Белокаменном в двух нашли грубые нарушения. Например, отсутствие журналов термометрии и уборки помещений. Специалист Роспотребнадзора составил два административных протокола.

Нашли нарушения в магазине:

Автор видео Галина Панчева

Соблюдают меры профилактики в торговой точке «Пробка»

Автор видео Галина Панчева



Проверили сетевой супермаркет в Белокаменном

Автор видео Галина Панчева



