Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в Бердске

Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в магазинах Бердска проверили 15 мая сотрудники мэрии и Роспотребнадзора.
— В магазинах должны использовать дезинфицирующие средства для рук, обработки помещений. Сотрудники должны быть в масках и перчатках. Необходим замер температуры сотрудников с обязательным занесением показателей в журнал, а также журнал обработок. Обработка помещений с дезсредствами должна проводиться каждые два-три часа, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» консультант отдела промышленности бердской мэрии Максим Шиляев.
По результатам проведенного рейда, из пяти торговых точек в микрорайоне Белокаменном в двух нашли грубые нарушения. Например, отсутствие журналов термометрии и уборки помещений. Специалист Роспотребнадзора составил два административных протокола.
Нашли нарушения в магазине:
Автор видео Галина Панчева
Соблюдают меры профилактики в торговой точке «Пробка»
Автор видео Галина Панчева
Проверили сетевой супермаркет в Белокаменном
Автор видео Галина Панчева