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Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в Бердске

23:01 15.05.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Только в одной по мерам профилактики по коронавирусу не было ни одного замечания. Специалист Роспотребнадзора составил два административных протокола.

Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в Бердске
Магазины Бердска проверил Роспотребнадзор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в Бердске

Не дезинфицируют полки в магазинах и не измеряют температуру продавцам: пять торговых точек проверил Роспотребнадзор в БердскеПоддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимсяЕщё 1169 новостей

Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в магазинах Бердска проверили 15 мая сотрудники мэрии и Роспотребнадзора.

— В магазинах должны использовать дезинфицирующие средства для рук, обработки помещений. Сотрудники должны быть в масках и перчатках. Необходим замер температуры сотрудников с обязательным занесением показателей в журнал, а также журнал обработок. Обработка помещений с дезсредствами должна проводиться каждые два-три часа, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» консультант отдела промышленности бердской мэрии Максим Шиляев.

По результатам проведенного рейда, из пяти торговых точек в микрорайоне Белокаменном в двух нашли грубые нарушения. Например, отсутствие журналов термометрии и уборки помещений. Специалист Роспотребнадзора составил два административных протокола.

Нашли нарушения в магазине:

Автор видео Галина Панчева

Соблюдают меры профилактики в торговой точке «Пробка»

Автор видео Галина Панчева


Проверили сетевой супермаркет в Белокаменном

Автор видео Галина Панчева


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От редакции

Нужно проверять?

Аноним, 15 мая 2020 15:15
И какой это магазин соответствующий всем требованиям
Аноним, 15 мая 2020 16:10
Сейчас хоть в масках продавцы, а до этого было, сидит на кассе без маски и кашляет на продукты прям в пакет.
Аноним, 15 мая 2020 19:06
В белокаменном закрыть все магазины!
Пип, 16 мая 2020 00:06
У нас на Родине закрывают "Магнит" с 14 до 14.30.на обратотку. Понятное дело, что никто ничегошеньки не обрабатывает. Чаек погоняют вместо этого. Как проконтролируешь? Да никак!

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