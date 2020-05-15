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«Увлеклись COVID»: Опроверг утверждения о заниженной смертности от коронавируса в России главврач больницы в Коммунарке

16:18 15.05.2020 Фото: скриншот видео
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Он также отметил, что ситуация в Италии «показала всю угрозу», что позволило подготовиться к коронавирусу.

Увлеклись COVID: Опроверг утверждения о заниженной смертности от коронавируса в России главврач больницы в Коммунарке
Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и главврач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко прокомментировали сообщения о занижении уровня смертности от коронавируса в России.

«Мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой». Умер от COVID или он умер с COVID? Я считаю, что большая часть наших пациентов, которых мы видим, они умирают с COVID», — отметил Проценко в новом фильме проекта «Эпидемия» с Антоном Красовским.

Он также отметил, что ситуация в Италии «показала всю угрозу», что позволило подготовиться к коронавирусу.

«Я думаю, что мы не особенно что-то занижаем и не особенно что-то завышаем. У меня ощущения складываются, что мы сейчас как-то увлеклись COVID, даже у тех пациентов, которые, в общем, погибли от своих основных заболеваний», — заявила Лысенко.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от COVID-19.

14 мая RT и журналист Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представили фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения
COVID-19.

Источник: RT

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