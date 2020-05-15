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Трупы не закапывают: В кладбище для собак в 100 кг превратили опушку за БЭМЗом в Бердске

23:00 15.05.2020, Галина Панчева Фото: читателей
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Примерно в одном и том же месте бердчане за две недели обнаружили трупы сенбернара и большой черной собаки. Кто очистит лес от мертвых животных?

Трупы не закапывают: В кладбище для собак в 100 кг превратили опушку за БЭМЗом в Бердске
Любимое место для прогулок бердчан забрасывают трупами больших собак их владельцы

Выбрасывают больших мертвых собак в лесной зоне за северной проходной БЭМЗа в Бердске — излюбленном месте для прогулок горожан. Владельцы животных даже не соизволили предать земле тела некогда домашних любимцев. Они оставили их гнить на виду у тех, кто любит совершать пешие прогулки по лесу. Очевидцы обескуражены и возмущены, что люди так жестоко поступают с телами животных.

На труп большой черной собаки, напомним, наткнулась в лесу в районе северной проходной БЭМЗа жительница Бердска.

— За БЭМЗом опять выбросили умершую собаку, 13 мая в районе Северной проходной в лесу на дороге лежит труп большой черной собаки, еще два дня назад его там не было. Люди — вы звери! Даже не прикопали, бросили на видном месте — хотя бы в овражек отнесли. Любимое место для прогулок превратилось в памятник человеческой жестокости, — в рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно в лесу за БЭМЗом бердчанка Ирина обнаружила мертвого сенбернара. Она прислала фото, на котором видно, как в лесу на двух одеялах лежит мертвый породистый пес. На животе сенбернара видна послеоперационная повязка.

— 28 апреля около 8 часов вечера гуляли по лесу, увидели вот такую картину. Это район БЭМЗа, по дороге на ГАММУ. 29 вечером она по-прежнему лежала. Собака мертвая, — написала утром 30 апреля жительница Бердска Ирина.

Девушка шокирована отношением владельцев животного и просит привлечь внимание людей — животное не должно лежать мертвым в лесу.

Зоозащитница Нина Ревзина считает, что данные случаи можно назвать единичным. Многие ее знакомые гуляют в лесу Микрорайона с собаками, но встречать там трупы животных им не приходилось. С подобными вопросами к ней никто не обращался, отметила Нина Юрьевна.

Что касается жестокости владельцев животных, то Нина Ревзина вспоминает случай, произошедший много лет назад в Микрорайоне. Прохожие нашли рядом с детским садом умирающую собаку. Хозяева выбросили ее на улицу, даже не сделав попытки облегчить ее страдания. Животинку подобрали зоозащитники и даже пытались вырвать из лап смерти. Но у псинки было заболевание, которое не давало никаких шансов на жизнь. Ветеринар уверил спасительниц, что собаке уже ничто не может помочь. Остается только усыпить.

Чтобы утилизировать животное, можно обратиться в любую ветклинику, с этим нет проблем. Однако утилизация стоит далеко не 100 рублей, аргументирует зоозащитница. Если даже у владельца умершего животного нет денег, он всегда может закопать труп, хоть это и не по правилам. В любом случае, это лучше, чем просто бросить труп гнить на дороге, считает Нина Юрьевна.

За выброшенные трупы животных нет наказания, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

— Я рекомендую гражданам проявить сознательность, выкопать могилку и закопать собаку. Сделать доброе дело. Я поступил бы именно так, — подчеркнул Павел Викторович.

Начальник АТИ предположил, что собака могла умереть в лесу сама, и никто ее туда не приносил.

Трупы животных на территории города убирает Центр муниципальных услуг. Обычно это кошки и собаки, сбитые автомобилями. Если это произошло в лесу, то можно обратиться в лесхоз, именно его сотрудники проводят различные мероприятия в данной зоне, отметил Павел Викторович.

В обязанности сотрудников лесхоза не входит уборка трупов животных в городских лесах. Но, по словам начальника участка бердского лесхоза Вадима Ковалевского, останки животных они собирают во время акций по уборке берегов и лесов от мусора.

— Когда будем проводить такую акцию, труп собаки обязательно уберем, — уверил Ковалевский.

Бывают случаи, когда с мусором вывозят и останки животных, но больших собак еще не разу не попадалось, только мелкие, отметил Вадим Евгеньевич. К моменту уборки леса от трупа может практически ничего не остаться — склюют вороны. Предположительно, чистить леса и берега будут уже в июне.

После публикации новости о трупах собак на сайте «Курьер. Среда. Бердск» 15 мая в редакцию обратился сотрудник охраны БЭМЗа Михаил Чистяков, чтобы уточнить, где именно бердчане видели мертвое животное. Он рассказал, что руководство завода прочло новость на «Курьере» и дало указание убрать труп.

По словам Михаила Чистякова, подобная ситуация с трупами собак впервые произошла, по крайне мере, за последние пять лет. Хотя рядом с заводом иногда бегают бездомные собаки, которых по заявке БЭМЗа вылавливает городская служба. Михаил не исключает того, что в лесу мог умереть бездомный пес.

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От редакции

Вам попадались в лесу трупы животных?

Аноним, 15 мая 2020 16:53
Кладбище домашних животных Бердска должно быть именно в этом месте. Такой напрашивается вывод.
бердчанка, 15 мая 2020 17:18
Завтра пойду покажу охране,ни разу не видела чтобы в том месте бегали бродячие собаки, постоянно гуляю в том месте ,собака лежит поперёк лесной дороги на видном месте так как будто её выкинули из багажника.

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