Как развить в себе астральный дар и видение: 4 новых действенных метода эзотерики

Наиболее эффективный и простой метод в развитии эфирного и астрального видения – периферийное зрение. Динамика периферийного зрения участвует также в эфирном и астральном видении.

Методика самого простого начального метода заключается в том, чтобы мысленно представлять себе ситуацию, при которой вы столкнулись с каким-то явлением

Люди, которые обнаружили в себе экстрасенсорные способности, хотели бы раздвинуть свои рамки внезапно открывшегося дара, чтобы развить свое ясновидение. И даже те, которые уже имеют некоторый опыт в экстрасенсорике – а это массажисты и разного рода целители – могут усовершенствовать свою практику или попробовать новые методы в эзотерике, чтобы поднять свою планку познаний, ознакомившись с ниже описанными методами.

Возможно, обратят внимание на эти методы и люди, просто интересующиеся сверхъестественными явлениями. Если целители врожденные – они могут быстро определить, какая хворь одолела человека, визуально осмотрев его тело. При этом они могут даже не знать названия болезни, но указать на больные места. Например, сказать, что болит сердце, печень или почки.

Другие способные к целительству люди могут видеть цвета ауры и перемещения энергетических полей. Однако это вовсе не волшебство или магия: данное явление может стать предметом для изучения в науке.

Как развить в себе дар астрального видения? Своим опытом делятся специалисты в области волшебства и магии.

Первое астральное видение: заземление

Методика самого простого начального метода заключается в том, чтобы мысленно представлять себе ситуацию, при которой вы столкнулись с каким-то явлением. Например, за окном послышались голоса, и один из них вам показался знакомым. Либо проехал автомобиль, либо вы почувствовали запах готовящегося ужина – продлите в своем воображении картину происходящего. Вы можете вспомнить, кому принадлежал голос за окном; или какой марки автомобиль проехал по дороге и с какой скоростью; или какое блюдо готовится на завтрак.

Все это легко представить в своей голове и даже «написать сценарий», как дальше будут развиваться эти события. Попробуйте посмотреть на мир со своей спины и представить себе, а что находится сзади вас?

Этот метод пригодится вам, когда вы будете выходить из глубокой депрессии. Чтобы воспользоваться данным методом, представьте себе цветок, привязанный к вашим лодыжкам. Направьте его корнями вниз: пусть они пройдут через пол, сквозь землю к самому центру земного шара.

Второе астральное видение: просматривание

Этот метод займет совсем немного времени. Научитесь осознавать, каким именно глазом вы увидели определенный объект. Дело в том, что когда мы смотрим на что-то, то используем либо левый, либо правый глаз, но мы этого просто не замечаем.

А попробуйте-ка осознанно, не закрывая глаз, сосредоточиться на каком-либо одном предмете. Сначала посмотрите на этот предмет несколько секунд левым глазом, затем правым. А теперь закрываем оба глаза и «смотрим» на предмет с закрытыми глазами. Настоящий провидец увидит предмет и с закрытыми глазами – это и есть дар ясновидения. Но для того, чтобы ним овладеть – надо очень много практиковаться.

Третье астральное видение: периферийное зрение

Наиболее эффективный и простой метод в развитии эфирного и астрального видения – периферийное зрение. Динамика периферийного зрения участвует также в эфирном и астральном видении. Возможно, это связано с использованием компонентов сетчатки вашего глаза.

Для начала выберите объект или пятно, возьмите его за точку отсчета. Разведите в стороны свои руки – со стороны ваше тело будет напоминать букву T. А теперь начните шевелить пальцами. Сосредоточьте свое видение на выбранном перед собой предмете и обратите внимание своим периферийным зрением на видение пальцев вашей руки. Ваша задача состоит в том, чтобы научиться видеть сразу обе руки, используя для этого свое боковое зрение.

В чем смысл зажигания свечей, и как правильно ставить их в церкви?

Пламя свечи можно использовать для фиксации вашего внимания. Следите за движением своих пальцев и сохраняйте фиксированный взгляд на пламени свечи. Созерцание пламени свечи является прекрасным медитативным упражнением уже после того, как вы настроите свое периферийное зрение, но в церкви вы уже не будете вытягивать руки в стороны.

Четвертое астральное видение: видеть с закрытыми и открытыми глазами

Одна из лучших техник развития ясновидения – попытаться видеть предметы и все вокруг себя с закрытыми глазами. Попробуйте, лежа на диване или в постели, закрыть глаза и уйти от всех суетных мыслей. Удерживайте фокус только на своем наблюдении. Это подобно посещению картинной галереи, когда вы всецело поглощены искусством художника. Или когда вы смотрите фильм в кинотеатре. В эти моменты вы не думаете ни о чем другом, как о сюжете фильма, или об изображении на картинах.

Примерно так рассматривайте те картинки, которые появятся перед вашими глазами в тот момент, когда они закрыты. Полежите с закрытыми глазами минут 15-30. Затем откройте глаза и посмотрите не на потолок: ваш взгляд должен зависнуть в воздухе, где вы увидите много астральных визуальных эффектов.

Используя эти техники в своих тренировках, вы увидите смешанный результат. Перед вами станут реальные астральные видения, а также те картины, которые идут из вашего подсознания или мозга. Благодаря этому эффекту вы можете развить в себе навык видеть свой внутренний мир – а это дается не каждому и не так просто.

Источник: rsute.ru