Жанна Тузова: вместо выпускного бала 11-классникам подарят журнал «Выпускник-2020» от издательства «БукЪвица»

Все 11 классы города будут представлены в журнале, выпускники увидят себя. Также будут представлены фотографии и информация о выпускниках и первоклассниках 40-х годов из фондов бердского музея.

Уникальный журнал-прекрасный подарок 11-классникам

В 2020 году 589 выпускников попрощаются со школой. Все массовые мероприятия отменены из-за угрозы коронавируса, ученики находятся на дистанционном обучении. Выпускные балы под вопросом. Последнего звонка не будет.

Но несмотря на коронавирус, все выпускники по традиции получат уникальный журнал «Выпускник-2020»- спецвыпуск журнала «Парад», подарок от администрации Бердска, подготовленный издательским домом «БукЪвица».

Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2020» посвящен бердским школам и лицеям, их талантливым учителям и ученикам.

Каждому выпускному классу 2020 года в журнале — отдельное посвящение, поэтому фотоальбом поможет сохранить 11-классникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом.

— Это журнал необычный. Он связан не только с жизнью выпускников, но и с событием важным для страны и и мира- 75-летием Победы. Напутственные слова выпускникам сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Илюшечкин. В журнале использованы фотографии и информация о выпускниках и первоклассниках 40-х годов из фондов бердского историко-художественного музея. Связь поколений, связь времен в журнале прослеживается,- рассказала на оперативном штабе начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова 15 мая.