Ужасающие фото до и после пластических операций Донателлы Версаче

Донателла Версаче, сестра Джанни Версаче, является одной из самых узнаваемых женщин в индустрии моды. Но её внешний вид со времён молодости сильно изменился.

До 1998 года у Донателлы Версаче было неповреждённое операцией лицо

Донателла Версаче является главным дизайнером и вице-президентом Versace Group. Итальянский бренд был основан её покойным братом Джанни, которого застрелили возле собственного дома в Майами в возрасте всего 50 лет. После смерти брата модный дом «Versace» перешёл к его младшей сестре Донателле Версаче. Именно Донателла и расширила империю до многомиллионного бизнеса, коим Модный дом Versace является сегодня.

Донателла Версаче в молодости, фото до операций

История Донателлы Версаче началась 2 мая 1955 года. Будущий дизайнер-модельер появилась на свет в итальянском городе Реджо-Калабрии. Её братьям Санто и Джанни было уже 10 и 8 лет, когда она родилась. Мать Донателлы была портнихой, и позволяла своей маленькой дочери играть с корзинкой с тканями, пока она работала.

Донателла Версаче построила блестящую карьеру, стала культовым модельером и вице-президентом модного дома Versace. Её проекты и идеи копируют миллионы. Однако вряд ли какая-либо женщина захотела бы скопировать её теперешний образ. Всё из-за лишних пластических операций. А как она выглядела до того, как хирурги начали портить её внешности, смотрите сами!

Донателла Версаче в 1999 году

До 1998 года у Донателлы Версаче было неповреждённое операцией лицо. Она была действительно красивой женщиной оригинальной красоты, и у неё была возможность красиво постареть.

Результат стремления к идеалу: фото после пластики

К сожалению, знаменитая итальянка столкнулась с серией трагических событий: сначала был убит её брат Джанни Версаче (трагедия произошла в июле 1997 года). Затем в 2000 году она развелась с отцом своих детей Полом Беком. Эти события оказали сильное влияние на её психику.

Всего через два года её лицо полностью изменилось благодаря пластической хирургии. За короткое время она стала матерью-одиночкой и лицом международного бренда одежды. Это тяжёлое бремя для одного человека! В 2005 году Донателла призналась Vogue, что употребляла кокаин в течение 18 лет и провела некоторое время в реабилитационной клинике в Аризоне.

Донателла Версаче никогда не была довольна своей внешностью. На протяжении многих лет её лицо набивали ботоксом, коллагеном, а также растягивали кожу. Затем она стала часто посещать солярий и приметь чрезмерно яркий макияж.

Версаче любой ценой пыталась улучшить свою внешность и сохранить молодость. Но она заплатила за это высокую цену. Когда врачи сообщили Донателле, что пришло время отказаться от игл и скальпеля, её лицо стало стареть ещё быстрее. Когда-то её гладкая, как у ребёнка, кожа вокруг губ сморщилась и покрылась бороздами. Поднятые брови упали на веки, а цвет лица приобрёл неестественный коричнево-серый оттенок. Ведущий пластический хирург США, доктор Энтони Юн, не сомневается, что появление такого оттенка на лице является результатом прекращения эстетических процедур, к которым она прибегала в течение многих лет, а также отказ от ботокса.

Одна из фото после операции

Но у Донателлы Версаче не было выбора. Если бы она не прекратила вовремя вводить ботокс, то стала бы походить на монстра. И, таким образом, присоединилась бы к длинному списку зависимых жертв неудачной пластической хирургии. Поэтому Донателла справедливо сосредоточилась на естественности. Ведь иметь несколько морщин вокруг рта не стыдно, в отличие от неестественно распухших губ и «ботоксного лица», которые до сих пор были её отличительными чертами.

Источник: pronedra