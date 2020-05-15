Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию — почему его не выдают банки Бердска? Чек-лист получения

Причины отказа — не подходящий ОКВЭД, малый срок работы, задолженность по налогам, непредоставление бухгалтерской отчетности. Денег дадут по формуле: МРОТ с начислениями умножить на число работников и на 6.

Через полгода 0 превратится в 4

В Новосибирской области начали выдавать зарплатные кредиты под 0%. Такой мерой поддержки воспользовались уже свыше 300 компаний и ИП, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая. Предложенные президентом Путиным инициативы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса призваны остановить увольнения работников, сохранить занятость. Нужно иметь ввиду, что если после получения кредита будут сокращения штатов, ставку увеличат.

Кредитовать бизнес по новой схеме в Бердске разрешили трем банкам — ВТБ, Сбербанку и «Левобережному». Государство возместит им недополученную выгоду от выдачи беспроцентных займов.

Но пока большой активности среди бердских бизнесменов нет, сообщили в банках. В «Левобережный» поступило несколько заявок, они находятся в работе.

— В Бердске пока никому не дали, в Томске выдали. Алгоритм разработан, Центробанк дал рекомендации, как работать с юрлицами. Но кредитный инспектор обязательно помогает организации в оформлении кредита. Мы рекомендуем всем оформлять заявки через сайт банка, чтобы в офисе минимизировать контакты. Кредитный инспектор подскажет с электронным документооборотом, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в банке «Левобережный», отметив, что зарплатный кредит под 0% является сложным — слишком жесткие условия, поэтому возможны отказы.

Причины отказа:

не подходящий ОКВЭД, отсутствие у заявителя зарплатного проекта в банке (или же он открыт недавно), малый срок деятельности предпринимателя, наличие задолженности по оплате налогов на момент обращения, непредоставление документов, процедуры банкротства.

Документы для кредита:

Заявка на получение кредита.



Учредительные и правоустанавливающие документы .Официальная бухгалтерская отчетность, сформированная на последнюю отчетную дату.Штатное расписание компании (для ООО/АО — по форме Т-3) и пофамильный список сотрудников компании (для ООО/АО/ИП по внутренней форме компании).Отчет по форме «Сведения о застрахованных лицах» (для ООО/АО/ИП ) на последнюю отчетную дату.

Для получения кредита заемщик должен:

работать не менее одного года по состоянию на 1 марта 2020-го;

не быть на грани банкротства;

число работников в течение каждого месяца должно составлять не менее 90%.

иметь менее 100 человек в штате;

выручка, по данным последней официальной отчетности, менее 800 млн рублей в год.

Кредит на зарплату выдают до 1 октября 2020 года на срок до 12 месяцев. По ставке 0% предоставляют отсрочку основного долга на 6 месяцев, а через полгода ставку повысят до 3,5-4% годовых.

Кому дают зарплатный кредит

Чтобы получить беспроцентный кредит, компания должна входить в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (код ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1);

культура, организация досуга и развлечений (код ОКВЭД: 90);



физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4);деятельность туристических агентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД: 79);гостиничный бизнес (код ОКВЭД: 55);общественное питание (код ОКВЭД: 56);деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (код ОКВЭД: 85.41, 88.91);деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД: 82.3);деятельность по предоставлению бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты (код ОКВЭД: 95, 96.01, 96.02);кинопрокатчики и кинотеатры (код ОКВЭД: 59.14);стоматологии (код ОКВЭД: 86.23);музеи (код ОКВЭД: 91.02);зоопарки (код ОКВЭД: 91.04.1);розничная торговля непродовольственными товарами (код ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.);производство изделий народных художественных промыслов (код ОКВЭД: 32.99.8);вендинговые автоматы (код ОКВЭД:47.99.2).

Максимальная сумма кредита рассчитывается из:

расчетного размера оплаты труда (МРОТ + районные коэффициенты + процентные надбавки + страховые взносы);

численности работников (по данным, переданным в ПФР);

периода субсидирования (не более 6 месяцев).

Это, конечно, не спасет малый и средний бизнес. Но хоть что-то…

В следующий раз мы расскажем, как доказать, что ваши доходы упали на 30%, чтобы получить кредитные каникулы.