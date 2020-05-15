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Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию — почему его не выдают банки Бердска? Чек-лист получения

17:15 15.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Причины отказа — не подходящий ОКВЭД, малый срок работы, задолженность по налогам, непредоставление бухгалтерской отчетности. Денег дадут по формуле: МРОТ с начислениями умножить на число работников и на 6.

Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию почему его не выдают банки Бердска? Чек лист получения
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию почему его не выдают банки Бердска? Чек лист получения

Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию — почему его не выдают банки Бердска? Чек-лист полученияВзяли кредиты под 0% на зарплату 300 пострадавших в коронавирус компаний Новосибирской областиЕщё 73 новостей

В Новосибирской области начали выдавать зарплатные кредиты под 0%. Такой мерой поддержки воспользовались уже свыше 300 компаний и ИП, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая. Предложенные президентом Путиным инициативы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса призваны остановить увольнения работников, сохранить занятость. Нужно иметь ввиду, что если после получения кредита будут сокращения штатов, ставку увеличат.

Кредитовать бизнес по новой схеме в Бердске разрешили трем банкам — ВТБ, Сбербанку и «Левобережному». Государство возместит им недополученную выгоду от выдачи беспроцентных займов.

Но пока большой активности среди бердских бизнесменов нет, сообщили в банках. В «Левобережный» поступило несколько заявок, они находятся в работе.

— В Бердске пока никому не дали, в Томске выдали. Алгоритм разработан, Центробанк дал рекомендации, как работать с юрлицами. Но кредитный инспектор обязательно помогает организации в оформлении кредита. Мы рекомендуем всем оформлять заявки через сайт банка, чтобы в офисе минимизировать контакты. Кредитный инспектор подскажет с электронным документооборотом, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в банке «Левобережный», отметив, что зарплатный кредит под 0% является сложным — слишком жесткие условия, поэтому возможны отказы.

Причины отказа:

не подходящий ОКВЭД, отсутствие у заявителя зарплатного проекта в банке (или же он открыт недавно), малый срок деятельности предпринимателя, наличие задолженности по оплате налогов на момент обращения, непредоставление документов, процедуры банкротства.

Документы для кредита:

Заявка на получение кредита.

Учредительные и правоустанавливающие документы .
Официальная бухгалтерская отчетность, сформированная на последнюю отчетную дату.
Штатное расписание компании (для ООО/АО — по форме Т-3) и пофамильный список сотрудников компании (для ООО/АО/ИП по внутренней форме компании).
Отчет по форме «Сведения о застрахованных лицах» (для ООО/АО/ИП ) на последнюю отчетную дату.

Для получения кредита заемщик должен:

работать не менее одного года по состоянию на 1 марта 2020-го;
не быть на грани банкротства;
число работников в течение каждого месяца должно составлять не менее 90%.
иметь менее 100 человек в штате;
выручка, по данным последней официальной отчетности, менее 800 млн рублей в год.

Кредит на зарплату выдают до 1 октября 2020 года на срок до 12 месяцев. По ставке 0% предоставляют отсрочку основного долга на 6 месяцев, а через полгода ставку повысят до 3,5-4% годовых.

Кому дают зарплатный кредит
Чтобы получить беспроцентный кредит, компания должна входить в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса:
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (код ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1);
культура, организация досуга и развлечений (код ОКВЭД: 90);

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4);
деятельность туристических агентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД: 79);
гостиничный бизнес (код ОКВЭД: 55);
общественное питание (код ОКВЭД: 56);
деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (код ОКВЭД: 85.41, 88.91);
деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД: 82.3);
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты (код ОКВЭД: 95, 96.01, 96.02);
кинопрокатчики и кинотеатры (код ОКВЭД: 59.14);
стоматологии (код ОКВЭД: 86.23);
музеи (код ОКВЭД: 91.02);
зоопарки (код ОКВЭД: 91.04.1);
розничная торговля непродовольственными товарами (код ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.);
производство изделий народных художественных промыслов (код ОКВЭД: 32.99.8);
вендинговые автоматы (код ОКВЭД:47.99.2).

Максимальная сумма кредита рассчитывается из:

расчетного размера оплаты труда (МРОТ + районные коэффициенты + процентные надбавки + страховые взносы);
численности работников (по данным, переданным в ПФР);
периода субсидирования (не более 6 месяцев).
Это, конечно, не спасет малый и средний бизнес. Но хоть что-то…

В следующий раз мы расскажем, как доказать, что ваши доходы упали на 30%, чтобы получить кредитные каникулы.

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