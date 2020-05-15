Мы не поняли: почему тратит деньги на аренду здания под ГИБДД для Бердска в Академгородке МВД Новосибирска. А готовое здание заколочено на трассе Р-256

Депутаты Бердска провели собственное расследование: почему затягивается ремонт здания под ГИБДД и не дешевле ли сделать ремонт в нем раньше, чем в 2023 году. Сегодня МВД арендует здание под свои нужды у частного бизнеса на ул. Тихой.

ГИБДД в Бердске не работает уже давно

Разобраться в истории ремонта ГИБДД решил комитет по промышленности и предпринимательству совета депутатов Бердска. Напомним, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел транспортных должен был начать свою работу в здании ГИБДД на ул. Первомайской. Но здание до сих пор закрыто.

Подразделение не расформировали, люди работают в Академгородке. После окончания ремонта они вернутся на свои места. В здании сейчас проводится перепланировка, сообщили в декабре 2019 года в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также в пресс-службе уточнили, что ремонт проводит мэрия города, и от нее зависят сроки. В пресс-центре администрации ответили, что это помещение к ним не относится.

Депутатам пришлось обращаться к уполномоченному представителю президента России Сергею Меняйло, чтобы узнать, когда же все-таки откроется ГИБДД в Бердске для регистрации автомобилей.

Обращение о возобновлении работы отдела по вопросам регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним от депутатов Бердска поступило в ГУ МВД по Новосибирской области еще 5 декабря. Но из аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Его перенаправили в адрес Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Новосибирской области.

16 августа 2019 года комиссия в составе представителей подразделений УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области , УУP ГУ, УOTO ГУ, ЦИТСиЗИ ГУ, ФКУ «ЦХиСО ГУ», ОМВД Росси по Бердску выехала для обследования объектов недвижимости ОМВД России по г. Бердску на предмет эффективного использования федерального имущества и возможности передислокации 5МОTНиРАМТС ГИБДД ГУ ( штатная численность 20 человек), с целью перемещения подразделения из помещений частной собственности по адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 3.

По результатам выезда, руководством ведомства принято решение о возможности передислокации 5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ в помещения по адресу: г. Бердск, ул. Первомайская, д. 2a, но после проведения их перепланировги и капитального ремонта. Ориентировочный срок завершения мероприятий по приведению помещений в соответствие с требованиями, предъявляемым к помещениям, в которых оказываются государственные услуги — не ранее 2023 года, гласит письменный ответ на запрос депутатов Бердска.

Отмечается, что иных объектов недвижимого имущества федеральной формы собственности и закрепленные на праве оперативного управления за органами внутренних деп территории Бердска, в которых возможно дислоцировать отдел по вопросам регистрации автомототранспортных средств отсутствует.

При этом начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Андрей Маерчук попросил депутатов Бердска оказать содействие в выделении объектов недвижимого имущества — здания или помещение с земельным участком — на территории Бердска, отвечающих требованиям, предъявляемым к объектам для оказания государственных услуг, с целью размещения 5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ, с последующей передачей таких объектов в федеральную собственность для закрепления на соответствующих вещных правах за ГУ.

Уже в феврале 2020 года врио замначальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Евгений Щепкин сообщил комитету по промышленности, что на сегодняшний день ведется работа по оформлению помещений по адресу: город Бердск, ул. Первомайская, 2a. По окончанию указанных процедур будет организована работа по подготовке проектно-смешной документации на капитальный ремонт помещений здания ГИБДД в Бердске с последующий подготовкой заявки в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России на выделение необходимых денежных средств.

К сожалению, депутатам горсовета Бердска до сих пор не поступил ответ от ГУ МВД по Новосибирской области о стоимости аренды здания под ГИБДД у частного лица в Академгородке. Как и то, во сколько обойдется ремонт здания ГИБДД в Бердске. Некоторым народные избранники Бердска предполагают, что стоимость аренды здания в Академгородке аж за 2,6 года может в разы превышать стоимость ремонта разрушенного здания ГИБДД Бердска.