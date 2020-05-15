Дадут жилье жителям Бердска, если пойдут работать в полицию Искитима

Помощник оперативного дежурного дежурной части (наличие среднего профессионального юридического образования). Денежное довольствие составляет в месяц 45-48 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев)–до 30 тыс. рублей.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву (для мужчин), возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ

Межмуниципальный Отдел МВД России «Искитимский» приглашает граждан на службу:

Квалификационные требования:



гражданство РФслужба в Вооруженных Силах по призыву,возраст до 35 летрост от 170 смдля полицейских и водителей образования не ниже среднего (полного общего);

Предлагаемые должности:

1. Полицейский взвода ОР ППСП- заработная плата от 20-до 25 тыс. руб

2. Полицейский (водитель) взвода в составе ОР ППСП- заработная плата от 20- до 25 тыс. руб.

Телефоны для справок: 2-96-78; 8-952-903- 91-87.

— Участковый уполномоченный полиции ОУУПиДН.



— Следователь (наличие среднего профессионального юридического образования, высшего образования).

— Помощник следователя (наличие среднего профессионального образования денежное довольствие составляет в месяц 25-27 тыс. рублей).

-Помощник оперативного дежурного дежурной части (наличие среднего профессионального юридического образования).

Денежное довольствие составляет в месяц 45-48 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев)–до 30 тыс. рублей.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву (для мужчин), возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости.

Гарантии и льготы:

Обеспечение бесплатным вещевым довольствием, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и члену его семьи, компенсация за поднаем жилья, материальная помощь при рождении ребенка, льготная очередь для детей в детские дошкольные учреждения, основной отпуск 40 календарных дней, дополнительные отпуска: за стаж службы в ОВД сроком до 15 календарных дней, за ненормированный служебный день сроком 7 календарных дней.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу:

г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефону: 2-96-78.

Приглашаем граждан на работу по трудовому договору:

— Инспектор мобилизационной подготовки и мобилизации.

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего (11 классов), продвинутый уровень по работе с ПК, возраст до 60 лет, отсутствие судимости. Заработная плата составляет 14 000 рублей.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу: г. Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефону: 2-96-78.