3 оберега для защиты от коронавируса

Сильной энергетикой обладает оберег из натурального пчелиного воска. Он очень прост в изготовлении. Для этого нужно взять восковую свечу, зажечь ее и укрепить на блюдце. Проделывать эту процедуру нужно только пребывая в хорошем настроении, и чтобы рядом с вами никого не было.

Купленная в Израиле у Стены плача красная нить обладает сильнейшей защитой от сглаза, порчи и всяких заболеваний, которые нередко атакуют человека

Пандемия нарушила привычный образ жизни людей фактически по всему земному шару. Человеческая цивилизация не на шутку встревожена той опасностью, которая нависла над людьми, ученые всего мира разрабатывают защитные вакцины. Не дремлют и целители, маги и чародеи. Сегодня они находятся в поисках оберегов, которые отогнали бы нечисть в виде коронавируса от людей.

Конечно же, специальных оберегов, которые стали бы спасительными непосредственно от напасти, в природе не существует. Да и откуда им взяться, если наши далекие предки ни сном ни духом не слыхали о коронавирусе.

Но не все так безнадежно. Можно обратиться к опыту наших предков и воспользоваться оберегами, общими для всех случаев жизни, и выбрать их из той культуры, к которой вы принадлежите, причем обязательно прислушиваться к интуиции. Внутренний голос обязательно подскажет вам, какой оберег придет вам на помощь – на нем и остановите свое внимание.

Руны

Руны – это особые знаки, которые пришли к нам из славянской культуры. Рунический амулет для защиты здоровья чаще всего делают из дерева. Лучше всего подойдет дуб, ясень или ольха.

На готовое изделие, выполненное в виде брелка, наносится надпись из комбинации рун: Дагаз и Ингуаз, или Уруз, Вуньо и Турисаз. Лучше всего заказывать такой оберег у специалиста, чтобы избежать ошибок в написании.

Красная нить

Купленная в Израиле у Стены плача красная нить обладает сильнейшей защитой от сглаза, порчи и всяких заболеваний, которые нередко атакуют человека. Кусочек такой нити отрезают от большого мотка, побывавшего на могиле святой Рахили. В дополнение к ней дают специальную молитву. Но если нет у вас такой возможности приобрести нить – не тревожьтесь. Возьмите обычную красную текстильную нить – шерстяную или шелковую – завяжите на левом запястье на 7 узелков, читая при этом специальную молитву.

Оберег из натурального пчелиного воска

Сильной энергетикой обладает оберег из натурального пчелиного воска. Он очень прост в изготовлении. Для этого нужно взять восковую свечу, зажечь ее и укрепить на блюдце. Проделывать эту процедуру нужно только пребывая в хорошем настроении, и чтобы рядом с вами никого не было. Смотрите на пламя свечи, не отводя взгляда и представляя себя здоровым, бодрым, исполненным энергии и сил.

Если ваша задача состоит в том, чтобы изготовить оберег на выздоровление, представьте себя уже вполне здоровым. Когда свеча догорит, а воск застынет в причудливом узоре – дождитесь его остывания, аккуратно отклейте от блюдца и спрячьте в мешочек из хлопка или льна.

Носите этот оберег с собой и не давайте никому до него дотрагиваться. Если вдруг оберег сломается, это значит, что он потерял свою силу и надо сделать новый.

Источник: rsute.ru