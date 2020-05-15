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5 вещей, которые надо взять в больницу при коронавирусе

17:22 15.05.2020 Фото: pxhere.com
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Какие вещи обязательно должны быть под рукой на случай госпитализации в инфекционное отделение при коронавирусе?

5 вещей, которые надо взять в больницу при коронавирусе
Сумку с вещами для госпитализации нужно собрать заранее и держать наготове

COVID-19 с каждым днем распространяется все больше и риск заразиться сейчас есть у каждого. Поэтому всем нужно знать, как подготовиться на случай госпитализации с подозрением на коронавирус. Что необходимо взять с собой в больницу и вернут ли эти вещи при выписке? Что входит в топ-5 главных вещей, которые нужно заготовить заранее, узнаем в статье.

Что брать в больницу при коронавирусе – чек-лист:

  1. Документы— для облегчения процесса госпитализации все документы необходимо собрать заранее и сложить в отдельную папку, чтобы во время оформления съэкономить свое время и драгоценное время медперсонала. При возможности лучше иметь при себе амбулаторную карту или ее ксерокопию, чтобы медики сразу оценили особенности пациента и его здоровье.
  2. Деньги и телефон — все деньги нужно перевести на карту, наличка сейчас не самый лучший вариант. Телефон и прочие средства связи помогут оперативно связаться с родственниками и друзьями в непредвиденных ситуациях.
  3. Одежда и обувь — лучше иметь несколько комплектов сменного нижнего белья и удобных халатов, костюмов для ношения в палате. Не забудьте тапочки и резиновую обувь для душа.
  4. Лекарства и косметика, средства гигиены. Все жизненно важные лекарства для своих сопутствующих заболеваний лучше иметь при себе. Конечно в больнице имеется запас лекарств, но с коронавирусом люди попадают в инфекционное отделение, а там лечат исключительно  инфекции, и необходимых вам препаратов может не быть. Пригодится так же антисептик, шампунь, мыло и туалетная бумага.
  5.  Книги, кружка— лечение может быть затяжным, поэтому средства скоротать досуг просто необходимы. Собирая книги нужно понимать, что их могут не вернуть после выписки, а утилизировать, т.к данный вирус очень опасен и лучше не подвергать опасности повторного заражения себя и своих близких.
    Посуду лучше взять, конечно, сейчас многие больницы перешли на одноразовую посуду, но в некоторых по прежнему лучше иметь свою кружку, ложку и тарелку. Желательно, чтобы посуда была из небьющихся материалов.

Учитывая, что лечение в инфекционном отделении полностью исключает прогулки даже по коридору и все время придется провести в палате, хорошо бы тщательно подумать, что еще захватить с собой.

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