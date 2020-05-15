Мужчина полгода жил с мертвым телом возлюбленной в Татарстане

Первыми тревогу забили соседи, которые обратили внимание на тяжелый запах в подъезде

Как выяснили «Челнинские известия», накануне, в 10 часов, в квартире дома 18/46 поселка ЗЯБ был обнаружен труп 47-летней женщины, завернутый в целлофановую пленку.

Увидев полицейских, 50-летний хозяин квартиры пытался покончить с собой, его удалось спасти. Во время осмотра помещения была найдена предсмертная записка, которую он заготовил еще 9 мая.

Пока непонятно, почему мужчина не сообщил родным своей сожительницы о ее смерти и не занялся похоронами женщины. Первыми тревогу забили соседи, которые обратили внимание на тяжелый запах в подъезде.