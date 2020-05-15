Лечение вен: особенности, преимущества, методы

Во флебологии для лечения варикозного расширения вен используются эффективные и безопасные малоинвазивные методики.

Одним из инновационных способов лечения является склеивание вен venablock без хирургического вмешательства. После многочисленных исследований была доказана безопасность и эффективность этой методики. Поэтому она получила признание и пользуется большой популярностью в клиниках по всему миру.

Преимущества лечения вен биологическим клеем

Лечение вен биоклеем является альтернативой классическому хирургическому вмешательству, при этом не требуется общий наркоз и госпитализация. Применение биологического клея для склеивания вен относится к безопасной и малотравматичной процедуре, при этом гарантируется мгновенный результат.

Эта передовая методика используется для лечения варикозной болезни на любой стадии с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Иногда закрытие вен биоклеем может использоваться в комплексе с флебэктомией или склерозированием.

К отличительным особенностям и преимуществам склеивания вен специальным клеем относится следующее:

отличный косметический эффект;

мгновенный результат;

отсутствие боли и дискомфорта;

безопасность;

отсутствие следов, шрамов, рубцов и прочих дефектов.

По сравнению с другими методиками лечения вен отсутствует реабилитационный период, и не требуется ношение компрессионного трикотажа. Биоклей является экологически безвредным и полностью безопасным веществом, которое быстро и естественным путем выводится из организма человека.

Перед выполнением процедуры необходимо пройти комплексное диагностическое обследование с целью определить степень поражения вен и их состояние. Применение инновационных методов диагностики позволяет выявить проблему на ранней стадии и верно поставить точный диагноз.

Флебэктомия: особенности и показания

Перейдя по ссылке https://flebolog.ua/services/flebektomiya-venektomiya/, можно детальнее ознакомиться с особенностями и показаниями к назначению флебэктомии. Она относится к радикальным методам, и назначается только тогда, когда другое лечение на дало положительного результата.

К основным целям флебэктомии относится нормализация кровотока и уменьшение рисков развития тромбозов и кровотечений. Методика отличается безопасностью и эффективностью, а косметический эффект зависит от особенностей венозной системы пациента и степени запущенности болезни.

Основные показания: прогрессивная форма варикоза, постоянные боли в конечностях, тромбофлебит, медленное заживление ран, наличие трофических язв и др. После лечения следует соблюдать простые рекомендации флеболога, чтобы не допустить риск возможных осложнений.

Как и любые другие методы лечения, флебэктомия имеет ряд противопоказаний. К ним относится период беременности, повреждения и высыпания на обрабатываемом участке, патологии в тяжелой форме, инфекционные заболевания.

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