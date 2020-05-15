15.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Лечение вен: особенности, преимущества, методы

16:50 15.05.2020
0

Во флебологии для лечения варикозного расширения вен используются эффективные и безопасные малоинвазивные методики.

Лечение вен: особенности, преимущества, методы

 Одним из инновационных способов лечения является склеивание вен venablock без хирургического вмешательства. После многочисленных исследований была доказана безопасность и эффективность этой методики. Поэтому она получила признание и пользуется большой популярностью в клиниках по всему миру.

Преимущества лечения вен биологическим клеем

Лечение вен биоклеем является альтернативой классическому хирургическому вмешательству, при этом не требуется общий наркоз и госпитализация. Применение биологического клея для склеивания вен относится к безопасной и малотравматичной процедуре, при этом гарантируется мгновенный результат.

Эта передовая методика используется для лечения варикозной болезни на любой стадии с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Иногда закрытие вен биоклеем может использоваться в комплексе с флебэктомией или склерозированием.

К отличительным особенностям и преимуществам склеивания вен специальным клеем относится следующее:

  • отличный косметический эффект;

  • мгновенный результат;

  • отсутствие боли и дискомфорта;

  • безопасность;

  • отсутствие следов, шрамов, рубцов и прочих дефектов.

По сравнению с другими методиками лечения вен отсутствует реабилитационный период, и не требуется ношение компрессионного трикотажа. Биоклей является экологически безвредным и полностью безопасным веществом, которое быстро и естественным путем выводится из организма человека.

Перед выполнением процедуры необходимо пройти комплексное диагностическое обследование с целью определить степень поражения вен и их состояние. Применение инновационных методов диагностики позволяет выявить проблему на ранней стадии и верно поставить точный диагноз.

Флебэктомия: особенности и показания

Перейдя по ссылке https://flebolog.ua/services/flebektomiya-venektomiya/, можно детальнее ознакомиться с особенностями и показаниями к назначению флебэктомии. Она относится к радикальным методам, и назначается только тогда, когда другое лечение на дало положительного результата.

К основным целям флебэктомии относится нормализация кровотока и уменьшение рисков развития тромбозов и кровотечений. Методика отличается безопасностью и эффективностью, а косметический эффект зависит от особенностей венозной системы пациента и степени запущенности болезни.

Основные показания: прогрессивная форма варикоза, постоянные боли в конечностях, тромбофлебит, медленное заживление ран, наличие трофических язв и др. После лечения следует соблюдать простые рекомендации флеболога, чтобы не допустить риск возможных осложнений.

Как и любые другие методы лечения, флебэктомия имеет ряд противопоказаний. К ним относится период беременности, повреждения и высыпания на обрабатываемом участке, патологии в тяжелой форме, инфекционные заболевания.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Байкер 24 лет без прав протаранил Mazda и влетел в Kia на трассе в Челнах
17:43 15-05-2020
Байкер 24 лет без прав протаранил Mazda и влетел в Kia на трассе в Челнах
На уроке смотрели порно: Я растерялась, не знала, какую кнопку нажать, чтобы все это убрать. Учителя о дистанционке
17:30 15-05-2020
На уроке смотрели порно: Я растерялась, не знала, какую кнопку нажать, чтобы все это убрать. Учителя о дистанционке
Какое давление смертельно опасно для человека
17:30 15-05-2020
Какое давление смертельно опасно для человека
В Крым без пересадок: Из каких городов есть прямые рейсы на поезде в лето
17:29 15-05-2020
В Крым без пересадок: Из каких городов есть прямые рейсы на поезде в лето
После этого завязал: Страшное фото своей передозировки выложил в сеть бывший наркоман
17:26 15-05-2020
После этого завязал: Страшное фото своей передозировки выложил в сеть бывший наркоман
5 вещей, которые надо взять в больницу при коронавирусе
17:22 15-05-2020
5 вещей, которые надо взять в больницу при коронавирусе
Убило током от ЛЭП мальчика 10 лет - он забрался на кучу грунта в Новосибирске. Хозяевам насыпи грозит до 5 лет лишения свободы
17:17 15-05-2020
Убило током от ЛЭП мальчика 10 лет - он забрался на кучу грунта в Новосибирске. Хозяевам насыпи грозит до 5 лет лишения свободы
БердскБеспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию - почему его не выдают банки Бердска? Чек-лист получения
17:15 15-05-2020
Беспроцентный кредит на зарплату малому бизнесу в пандемию - почему его не выдают банки Бердска? Чек-лист получения
БердскДоска объявлений сайта «Курьер.Среда.Бердск» обновится в ближайшие дни
17:08 15-05-2020
Доска объявлений сайта «Курьер.Среда.Бердск» обновится в ближайшие дни
БердскЕдят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?
17:00 15-05-2020
Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?