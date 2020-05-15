После этого завязал: Страшное фото своей передозировки выложил в сеть бывший наркоман

После того, как это фото ему показал полицейский, мужчина навсегда завязал с наркотиками. Выложив фото в сеть он хотел помочь людям, которые оказались в тяжёлой ситуации и не знают, как из неё выйти.

Фото сделал вызванный на место происшествия полицейский

Сейчас 37-летний Джейк Брэдшоу из Огайо, США, воспитывает вместе с женой дочь и помогает зависимым людям справиться с их проблемами. Но ещё несколько лет назад всё, о чём мужчина мог думать, были наркотики. Именно поэтому Джейк поделился старым фото, которое тогда сделал полицейский. Мужчина выложил снимок в «Фейсбуке» вместе со своей историей, надеясь вдохновить других на изменения к лучшему.

Джейк рассказал, как начал употреблять наркотики ещё лет в 17. Хоть он и вырос в хорошей семье, своего настоящего отца он не знал, и это не давало ему спокойно жить. На помощь пришли обезболивающие препараты, которые позже захватили всё внимание Джейка. Однажды он даже сбежал из больницы, куда попал из-за своей зависимости. Он вернулся домой и тут же бросился к наркотикам, снова приняв слишком большую дозу.

Кто-то из его соседей вызвал службу спасения и полицию, сотрудник которой и сделал то самое фото. Джейка вернули в больницу на пороге смерти, а полицейский позже показал ему то страшное фото. Офицер надеялся, что Джейк испугается и возьмётся за ум хотя бы ради своего ребёнка. Так и случилось. Теперь мужчина работает в реабилитационном центре, где помогает всем желающим справиться с зависимостью.

Теперь мужчина работает в реабилитационном центре

Наркотики — это не проблема, это решение проблемы. Сперва нужно найти первопричину и разбираться уже с ней. Для меня это был отец, для вас это может быть что-то другое. Если вы хотите избавиться от зависимости, я помогу. Понимаю, кажется, будто это невозможно, я сам считал так же. Но у меня вышло, выйдет и у вас Джейк Брэдшоу

Источник: life