Убило током от ЛЭП мальчика 10 лет — он забрался на кучу грунта в Новосибирске. Хозяевам насыпи грозит до 5 лет лишения свободы

Несмотря на собранные следствием доказательства оба мужчины свою вину не признали. Для обеспечения заявленного матерью погибшего ребенка гражданского иска арестован автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 250 тыс. рублей.

17 июля 2019 года 10-летний мальчик, проходя по этому отвалу, задел головой высоковольтный провод ЛЭП и скончался на месте от удара током

Сегодня, 15 мая т.г., заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.

Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении иных (земляных работ) работ, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Преступление расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, около дома по ул. Бронной, 44 в Кировском районе г. Новосибирска, недалеко от строящегося комплекса «Просторный», располагается участок местности, на котором ранее была свалка.

С апреля 2019 года на этом месте стали появляться экскаваторы, перекапывающие грунт в поисках металлолома, который затем на грузовых автомобилях вывозился в пункты приема.

В июне 2019 года 41-летний новосибирец решил заработать таким способом, для чего нанял экскаватор под управлением 53-летнего оператора, с которым до 17 июля 2019 года почти ежедневно выезжал на место бывшей свалки и указывал места для раскопки. Для сбора металлолома и его погрузки в автомобили мужчина нанимал приезжих из ближнего зарубежья. Разрешение на проведение земляных работ обвиняемый не получал.

В результате таких действий вопреки законодательству в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП) был образован большой отвал грунта. Расстояние до высоковольтных проводов составило менее полутора метров.

17 июля 2019 года 10-летний мальчик, проходя по этому отвалу, задел головой высоковольтный провод ЛЭП и скончался на месте от удара током.

Несмотря на собранные следствием доказательства оба мужчины свою вину не признали.

Для обеспечения заявленного матерью погибшего ребенка гражданского иска арестован автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 250 тыс. рублей.

За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО