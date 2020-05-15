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Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска

19:31 15.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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3000 бердским детям полагается такая поддержка от города.Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска
Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска

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Когда начнут выдавать сухие пайки за май школьникам Бердска, рассказала на заседании оперативного штаба 15 мая начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, — отметила Жанна Леонидовна.

Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске. Сумма пайка рассчитывается из тех денег, которые выделялись на питание этим детям в день во время учебы. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам

до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого — вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» улыбающиеся и довольные родители получившие сухпайки в апреле признавались, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

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От редакции

Хорошие продуктовые наборы?

Ольга, 15 мая 2020 20:50
Первый паек, был вообще ужасный, старшеклашки на свою сумму палучила лучше, чем младшие, не ужели из 855 нельзя было выделить 200р и купить им даже те маленькие шоколадки, или они не доросли до этого, надеемся что так и будет как написано выше.
житель Бердска, 15 мая 2020 20:51
А остальные дети не дети? Почему всем детям по возрасту не дают?? Или они кушают по-другому? Позорная Путинская Россия, разделить народ на быдло и олигархов.....

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