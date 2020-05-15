Розыск: «сниматься в кино» увел девочек 11 лет неизвестный в Великих Луках. Ищут детей уже 13 лет

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО оказывают содействие Следственному комитету РФ по Псковской области в розыске Корик Валентины Евгеньевны 14.12.1996 года рождения и Матросовой П.А., которых 29 января 2007 года неустановленный мужчина в городе Великие Луки увел под предлогом сняться в кино в неизвестном направлении. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Об этом Курьер. Среда. Бердск» сообщили сегодня, 15 мая в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Приметы: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 145-150 см, волосы светло-русые, длинные.
Была одета: шапка вязаная, шарф и плащ бардового цвета, сапоги черного цвета, сарафан темно-зеленого цвета, водолазка серого цвета, колготки черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просим обращаться по телефонам Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (8-383-220-39-73) и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области: 8(8112)682-014.