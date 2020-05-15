Розыск: «сниматься в кино» увел девочек 11 лет неизвестный в Великих Луках. Ищут детей уже 13 лет

Две девочки бесследно исчезли в январе 2007 года. Но Следственный комитет не остановил поиски без вести пропавших. Если они живы, то им уже по 24 года.

Новосибирские полицейские оказывают помощь СКР Псковской области

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО оказывают содействие Следственному комитету РФ по Псковской области в розыске Корик Валентины Евгеньевны 14.12.1996 года рождения и Матросовой П.А., которых 29 января 2007 года неустановленный мужчина в городе Великие Луки увел под предлогом сняться в кино в неизвестном направлении. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Об этом Курьер. Среда. Бердск» сообщили сегодня, 15 мая в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Приметы: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 145-150 см, волосы светло-русые, длинные.

Была одета: шапка вязаная, шарф и плащ бардового цвета, сапоги черного цвета, сарафан темно-зеленого цвета, водолазка серого цвета, колготки черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просим обращаться по телефонам Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (8-383-220-39-73) и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области: 8(8112)682-014.