Подозрительную коробку с проводами нашли в Микрорайоне Бердска. Похоже на спрятанное взрывное устройство

— Рядом с домами Микрорайон, 6 и 10Б находится подозрительный предмет — коробка. Приехали сотрудники полиции и оцепили место. С меня взяли объяснение, — в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу около 18.00 сообщил Сергей.
Коробка действительно выглядела опасной — сама перемотана, из нее торчат провода. На место ЧП прибыла бердская полиция, оцепила место происшествия, опросила полицейских. И приняла решение разобраться с подозрительной находкой самостоятельно. В коробке оказался мусор.
Буквально через 20 минут оцепление сняли.