Буквой Z по 7 человек посадят в аудитории на ЕГЭ выпускников-2020 в Бердске

Сроки сдачи экзаменов пока не определены. Ориентировочно ЕГЭ начнут сдавать во второй половине июня.

Рассаживать школьников на ЕГЭ будут зигзагообразно

Начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова рассказала, как будет проходить ЕГЭ-2020 в пандемию коронавируса.

— ОГЭ для учеников 9 классов отменили. ЕГЭ не отменяется. Единый государственный экзамен сдают школьники поступающие в вуз. Сроки сдачи экзаменов пока не определены. Ориентировочно ЕГЭ начнут сдавать во второй половине июня, — сообщила Жанна Леонидовна.

В пунктах сдачи ЕГЭ — в Бердске это школы №2, №10, №13 выделят дополнительные аудитории, чтобы между выпускниками сохранялась социальная дистанция. Если раньше в аудитории находились 15 человек, сейчас число учащихся сократится в два раза до 7 человек. Рассаживать школьников будут зигзагообразно. Русский язык и математику школьники будут сдавать два дня.

По рекомендациям Роспотребнадзора будет проводится обработка помещения до и после экзамена. Обязательная термометрия и пропускной режим.