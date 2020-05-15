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Буквой Z по 7 человек посадят в аудитории на ЕГЭ выпускников-2020 в Бердске

21:19 15.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сроки сдачи экзаменов пока не определены. Ориентировочно ЕГЭ начнут сдавать во второй половине июня.

Буквой Z по 7 человек посадят в аудитории на ЕГЭ выпускников 2020 в Бердске
Рассаживать школьников на ЕГЭ будут зигзагообразно

Начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова рассказала, как будет проходить ЕГЭ-2020 в пандемию коронавируса.

— ОГЭ для учеников 9 классов отменили. ЕГЭ не отменяется. Единый государственный экзамен сдают школьники поступающие в вуз. Сроки сдачи экзаменов пока не определены. Ориентировочно ЕГЭ начнут сдавать во второй половине июня, — сообщила Жанна Леонидовна.

В пунктах сдачи ЕГЭ — в Бердске это школы №2, №10, №13 выделят дополнительные аудитории, чтобы между выпускниками сохранялась социальная дистанция. Если раньше в аудитории находились 15 человек, сейчас число учащихся сократится в два раза до 7 человек. Рассаживать школьников будут зигзагообразно. Русский язык и математику школьники будут сдавать два дня.

По рекомендациям Роспотребнадзора будет проводится обработка помещения до и после экзамена. Обязательная термометрия и пропускной режим.

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