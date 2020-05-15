Как выжить после магазинных пельменей: нашли кишечную палочку и сальмонеллу у известных брендов

В Роскачестве рассказали, как избежать отравления пельменями. В ходе проверки пельменей эксперты не обнаружили тяжелых металлов, антибиотиков и других опасных микроорганизмов.

Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Специалисты Роскачества проверили пельмени семи торговых марок, представленных на полках российских магазинов. В продуктах каждой из марок была обнаружена кишечная палочка.

Для исследования были отобраны пельмени марок «Бульмени», Ложкарев», «Белорусские», «Останкинские традиционные», «Цезарь», «Стародворье», «Сибирская коллекция».

В продукции последнего бренда эксперты нашли еще и сальмонеллу.

«Мы должны понимать, что кишечная палочка уничтожается при высоких температурах. Если потребитель хочет себя обезопасить, покупая эти пельмени, то следует варить их не менее 10 минут, в таком случае можете быть спокойны за свое здоровье», — сообщила Наталья Петроченкова, главный специалист пресс-службы Роскачества.

Она добавила, что в ходе проверки пельменей эксперты не обнаружили тяжелых металлов, антибиотиков и других опасных микроорганизмов.