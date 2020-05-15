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Как выжить после магазинных пельменей: нашли кишечную палочку и сальмонеллу у известных брендов

18:31 15.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Роскачестве рассказали, как избежать отравления пельменями. В ходе проверки пельменей эксперты не обнаружили тяжелых металлов, антибиотиков и других опасных микроорганизмов.

Как выжить после магазинных пельменей: нашли кишечную палочку и сальмонеллу у известных брендов
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Специалисты Роскачества проверили пельмени семи торговых марок, представленных на полках российских магазинов. В продуктах каждой из марок была обнаружена кишечная палочка.

Для исследования были отобраны пельмени марок «Бульмени», Ложкарев», «Белорусские», «Останкинские традиционные», «Цезарь», «Стародворье», «Сибирская коллекция».

В продукции последнего бренда эксперты нашли еще и сальмонеллу.

«Мы должны понимать, что кишечная палочка уничтожается при высоких температурах. Если потребитель хочет себя обезопасить, покупая эти пельмени, то следует варить их не менее 10 минут, в таком случае можете быть спокойны за свое здоровье», — сообщила Наталья Петроченкова, главный специалист пресс-службы Роскачества.

Она добавила, что в ходе проверки пельменей эксперты не обнаружили тяжелых металлов, антибиотиков и других опасных микроорганизмов.

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От редакции

Вы лепите сами пельмени?

Аноним, 15 мая 2020 18:59
Леплю сама,чего и вам желаю!

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