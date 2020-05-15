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Отменят общие перемены и пропустят через «утренние фильтры» школьников в новом учебном году

18:44 15.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Такие предложения Рособрнадзора поддержали сенаторы из-за коронавируса. Для снижения рисков заболеваемости за счёт бюджетных средств установить в школах УФ-излучатели.

Отменят общие перемены и пропустят через утренние фильтры школьников в новом учебном году
Сейчас школы Бердска пусты, так как дети учатся на удаленке

Рекомендации Роспотребнадзора по режиму работы школ в новом учебном году обеспечивают безопасность учеников во время занятий. Очень важно, чтобы школы выполнили их не формально и не только проводили дезинфекцию, но и оборудовали помещения УФ-излучатели, как советуют в надзорном ведомстве. Такое мнение «Парламентской газете» высказал зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

14 мая Роспотребнадзор предложил скорректировать режим работы школ после их открытия, в частности, изменить время начала первого урока и отменить общие перемены. Это следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

В ведомстве также рекомендуют проводить во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений и организовывать «утренние фильтры» с обязательной термометрией учащихся.

Сенатор поддерживает предложенные надзорным ведомством меры, особенно такие, как «утренний фильтр» с обязательной термометрией учащихся и рекомендации по дезинфекции школьных помещений. По его мнению, в школах важно не просто обрабатывать поверхности хлорной известью, но и выполнить требования по дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. Коронавирусная инфекция может передаваться в том числе и воздушно-капельным путём, напоминает сенатор и предлагает для снижения рисков заболеваемости за счёт бюджетных средств установить в школах УФ-излучатели.

При этом зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре обратил внимание, что даже тщательное соблюдение в школах всех предложенных Роспотребнадзором рекомендаций не исключают возможности инфицирования учащихся по дороге из дома в школу и обратно. «Профилактика распространения коронавирусной инфекции — зона общей ответственности не только школы, но и родителей», — отметил Смирнов.

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