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Жара сохранится в Бердске. Кое-где в Сибири — град

18:55 15.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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16-20 мая в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай будет стоять аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Жара сохранится в Бердске. Кое где в Сибири град
В середине мая в Бердск пришло настоящее лето

О погоде на ближайшие дни сообщил гидрометцентр.

Северо-Западный федеральный округ.

В Коми 15 мая на крайнем северо-востоке сильный дождь, снег; ночью 16 мая заморозки (температура до -2°). Ночью 16 мая в Вологодской области заморозки (температура до -2°).

Центральный федеральный округ.

16 мая заморозки в Московской, Тамбовской (температура ночью до -2°), Липецкой (до -1°) областях.

Приволжский федеральный округ.

Заморозки ночью 16 мая в Саратовской, Ульяновской областях (температура до -2°), 16-17 мая на севере округа (до -1°).

Южный федеральный округ.

16 мая в Ростовской области сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. 15-17 мая в Крыму высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Кавказский федеральный округ.

15 мая в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2500 м лавиноопасно. 16-17 мая в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с.

Уральский федеральный округ.

15 мая на юге Тюменской области аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10° и более. В Ямало-Ненецком автономном округе 15-16 мая сильный дождь, 16 мая гроза, ветер 17-22 м/с. Ночью 16 мая в Свердловской области заморозки (температура до -2°). 15-17 мая на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, в Челябинской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Сибирский федеральный округ.

15 мая в Омской, Томской, Кемеровской областях, 16-20 мая в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. В Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 15-16 мая в Томской области дождь (16 мая сильный), гроза, ветер 15-20 м/с (15 мая до 22 м/с). Ночью 16 мая в Алтайском крае дождь, гроза, ветер до 23 м/с. 16 мая на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ветер 17-22 м/с. 16-17 мая в Иркутской области заморозки (температура ночью -5…0°). 15-17 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно. На юго-западе округа, в центральных районах Иркутской области, на западе Тывы высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Дальневосточный федеральный округ.

15 мая на севере Хабаровского края сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер 15-20 м/с. 15-16 мая в Бурятии и Забайкальском крае сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), налипание мокрого снега, ветер до 24 м/с, установление временного снежного покрова, понижение температур на 8° и более. 15-16 мая на юге Забайкальского края высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Опасные явления погоды

Северо-Западный федеральный округ. 14 — ночью 15 мая в Мурманской области сильный снег (до 25 мм осадков), метель, ветер до 33 м/с. В Архангельской области сильный дождь, мокрый снег (до 19 мм), ветер до 28 м/с, на Новой Земле (Малые Кармакулы) до 42 м/с. Ночью 15 мая заморозки в Вологодской области (температура до -1°).

Центральный федеральный округ. Ночью 15 мая заморозки в Костромской, Смоленской (температура до -1°), Тверской, Ярославской (до -2°) областях.

Приволжский федеральный округ. Ночью 15 мая заморозки в Кировской, Самарской областях и Пермском крае, Татарстане (температура до -1°), в Оренбургской области (до -2°).

Южный федеральный округ. Ночью 15 мая в Волгоградской области заморозки (температура до -2°).

Уральский федеральный округ. 14 — ночью 15 мая сильный дождь с грозой в Курганской области (до 24 мм), в Ханты-Мансийском автономном округе (до 25 мм). В Ямало-Ненецком автономном округе сильный дождь (до 19 мм), ветер до 22 м/с.

Сибирский федеральный округ. 14 мая в Тыве сильный дождь (до 21 мм), гроза, ветер до 22 м/с. В Хакасии гроза, град (гмо. Черемушки диаметр до 12 мм), ветер до 24 м/с. 14 — ночью 15 мая в центральных и южных районах Красноярского края сильный дождь (15-29 мм), гроза. В Иркутской области сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег до 36 мм).

Дальневосточный федеральный округ. 14 — ночью 15 мая в Бурятии сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег до 24 мм). Сильный дождь, снег в Амурской области (до 29 мм), в Хабаровском крае (до 28 мм). На Курильских островах сильный дождь (до 25 мм), ветер до 25 м/с. В Чукотском автономном округе ветер до 21 м/с.

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