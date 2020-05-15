Путина возмутили невыплаты работающим с зараженными COVID-19 медикам: «развели канитель бюрократическую»

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее», — президент строго спросил с губернаторов.

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом он заявил на совещании по открытию новых медцентров Минобороны для лечения больных коронавирусов 15 мая, сообщает сайт Кремля.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет».

Спецнадбавки президент предложил установить 8 апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.



Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

Путин 11 мая обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили, и поручил губернаторам решить проблему до 15 мая.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Все меня видят, слышат. Начнем работать.

Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Напомню, что первый такой центр – в Нижнем Новгороде – начал работу уже 17 апреля, затем 24 и 30 апреля введены в эксплуатацию ещё семь. А всего за два месяца, как и планировалось – честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло, – по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть.

Знаю, что для этого люди работали практически в круглосуточном режиме, применяли новые технологические решения.

Одновременно были сформированы сильные, высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров: всего более двух тысяч двухсот врачей, медсестёр, в целом медперсонала, которые прошли еще и переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Питере.

Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за чёткое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах.

Подчеркну, что все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств. И это даёт возможность помогать пациентам с любыми, даже самыми тяжёлыми формами заболевания. Уверен, что новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и в целом укрепят потенциал системы здравоохранения в наших регионах, поскольку там будут лечиться и гражданские лица.

При этом вновь повторю: специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности. Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек.

Хотел бы сегодня, конечно, услышать от руководителей новых центров о том, как они видят задачи, которые перед ними стоят, о том, что вы планируете сделать, как планируете организовать работу. И прошу глав субъектов Федерации в ходе выступлений доложить об эпидемиологической обстановке в регионах и эффективности принимаемых мер, в том числе рассказать, достаточно ли создано специализированных койко-мест. Знаю, есть план, он выполняется, выполнен, но ситуация меняется. Каково ваше мнение по этому вопросу, достаточно ли того, что уже сделано?

Напомню также, что мною было дано поручение регионам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больными коронавирусной инфекцией.

Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения – как выполнено это поручение.