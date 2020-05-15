Упавший на дорогу танк попал на видео в Петербурге. Трал перевозил боевую машину на ремонтный завод

Танк упал с трала на проезжую часть дороги при перевозке в Петербурге, пострадавших нет, сообщают СМИ.
Утром около 09:00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения.
Предположительно, танк перевозили на ремонтный завод.
Танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии, не входит в боевой состав вооруженных сил.
Движение по трассе затруднено.