Упавший на дорогу танк попал на видео в Петербурге. Трал перевозил боевую машину на ремонтный завод

Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге. Его перевозили в разукомплектованном состоянии, он не входит в боевой состав вооруженных сил.

В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке

Танк упал с трала на проезжую часть дороги при перевозке в Петербурге, пострадавших нет, сообщают СМИ.

Утром около 09:00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения.

Предположительно, танк перевозили на ремонтный завод.

Танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии, не входит в боевой состав вооруженных сил.

Движение по трассе затруднено.