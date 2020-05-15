Чемпионат России по футболу-2020 возобновится 21 июня. Финал Кубка состоится 25 июля

Турнир был прерван на стадии полуфинала. Места матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Финал Кубка России по футболу состоится 25 июля

Сегодня, 15 мая, стало известно о возобновлении РПЛ, а также Кубка России. Его финал намечен на 25 июля.

Напомним, турнир был прерван на стадии полуфинала. За выход в финал поспорят «Спартак» и «Зенит». В другой паре «Химки» сыграют против победителя матча «Шинник» – «Урал».

Также сообщает пресс-служба РФС, что места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением по вопросу возобновления чемпионата страны.

Отмечается, что исполком организации принял решение о доигровке сезона. Премьер-лига вернется 21 июня.

Также были приняты следующие решения:

– ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

– 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ.

– Сезон Кубка России возобновится 21 июня.

– Командам разрешено делать по пять замен в матче.

– Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.