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Чемпионат России по футболу-2020 возобновится 21 июня. Финал Кубка состоится 25 июля

20:26 15.05.2020 Фото: pixabay.com
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Турнир был прерван на стадии полуфинала. Места матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Чемпионат России по футболу 2020 возобновится 21 июня. Финал Кубка состоится 25 июля
Финал Кубка России по футболу состоится 25 июля

Сегодня, 15 мая, стало известно о возобновлении РПЛ, а также Кубка России. Его финал намечен на 25 июля.

Напомним, турнир был прерван на стадии полуфинала. За выход в финал поспорят «Спартак» и «Зенит». В другой паре «Химки» сыграют против победителя матча «Шинник» – «Урал».

Также сообщает пресс-служба РФС, что места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением по вопросу возобновления чемпионата страны.

Отмечается, что исполком организации принял решение о доигровке сезона. Премьер-лига вернется 21 июня.

Также были приняты следующие решения:

– ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

– 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ.

– Сезон Кубка России возобновится 21 июня.

– Командам разрешено делать по пять замен в матче.

– Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

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