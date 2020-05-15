Отменить выплату в $57 млрд ЮКОСу по решению суда в Гааге требует Россия

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил решение арбитража от 2014 года, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше $50 млрд. Минюст решение суда назвал неправомерным и необоснованным.

Россия обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу на $57 млрд

Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах, обязавшего ее выплатить компенсацию $57 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, сообщило Министерство юстиции.

«15 мая 2020 года Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить $57 млрд в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», — указано в сообщении.

Решение суда Минюст назвал неправомерным и необоснованным.

Россия намерена ходатайствовать в Верховный суд Нидерландов о приостановлении арбитражных решений 2014 года на время разбирательства в высшей инстанции, сказал РБК гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ; координирует защиту России в деле ЮКОСа) Андрей Кондаков. Если Верховный суд пойдет России навстречу, аресты суверенного имущества России в Нидерландах и, возможно, ряде других юрисдикций не будут производиться до финального решения Верховного суда.

Рассмотрение дела в Верховном суде, как ожидается, займет 1,5–2 года, рассказал Кондаков. По его словам, есть сугубо теоретическая возможность, что Верховный суд Нидерландов разберет дело и вернет его в один из апелляционных судов на корректировку, но, скорее всего, решение Верховного суда поставит окончательную точку в многолетнем споре.

18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. В 2014 году уже принималось такое решение в пользу экс-владельцев ЮКОСа, но спустя два года Окружной суд Гааги его отменил. В итоге суд аннулировал последнее постановление.

В российском Минюсте тогда заявили, что будут добиваться отмены этого решения. Представитель бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Джонатан Хилл сообщил о намерении привести судебное решение в исполнение.

Основной бенефициар Group Menatep Limited (GML) Леонид Невзлин, в свою очередь, заявил РБК, что итоговая сумма, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС с учетом накопившихся процентов, «уже больше $50 млрд». Он отметил, что его холдинг по понятным причинам не может добиться исполнения решения гаагского суда на территории России. «Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии», — заявил он.