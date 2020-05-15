Обращение к Путину записали на видео врачи Кузбасса из-за невыплат за работу с зараженными COVID-19

Медики заявили, что они вынуждены стирать респираторы и также маски, которые сшили сами, одноразовые костюмы защиты и халаты. В региональном минздраве пояснили, что никакие выплаты пожаловавшимся сотрудникам скорой помощи не положены.

Медики скорой помощи не отказываются работать

Врачи скорой помощи Анжеро-Судженска в Кемеровской области заявили о невыплатах за работу с заражёнными COVID-19 пациентами. Они опубликовали обращение в соцсетях, которое адресовали Путину.

По словам сотрудников скорой, деньги выдали только тем, кто перевозил заражённых коронавирусом из городской в областную больницу.

Кроме того, медики заявляют, что респираторы бригадам выдают только в случае транспортировки пациентов в Кемерово. При этом они вынуждены стирать их, а также маски, которые сшили сами, одноразовые костюмы защиты и халаты.

По данным областных властей, в Анжеро-Судженске зафиксированы 23 случая заражения COVID-19. Всего в Кузбассе выявлены более 300 заражений коронавирусом, семь человек скончались, 96 вылечились.

Как оказалось, записавшие видеообращение сотрудники скорой помощи Анжеро-Судженска, которые пожаловались на невыплату денег за работу с коронавирусными больными, не имеют права на эти доплаты, ответил глава Минздрава Кузбасса Михаил Малин на запрос «Интерфакса».

Он объяснил, что эти медики не работают непосредственно с зараженными.

Жалобы врачей на то, что они вынуждены сами шить себе маски и стирать одноразовые защитные костюмы, министр прокомментировал так: в городе все сотрудники скорой помощи работают в защитных костюмах для профилактики заражения в условиях пандемии.

В Минздраве добавили, что в ситуации разбирается комиссия, которая разъясняет медикам, кому из них положены дополнительные выплаты.

Кемеровская областная прокуратура заявила 15 мая, что после этого обращения начала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу президент Владимир Путин высказал возмущение ситуацией с выплатами медикам.