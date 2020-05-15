Забеременела 11-летняя сирота от сводного брата-подростка. Негде было спать в семье с 11 детьми

Вместе с ним девочка воспитывалась в одной приёмной семье на 80 кв. метрах. В отношении чиновницы из органов опеки возбуждено уголовное дело о халатности и служебном подлоге.

Под Воронежем 11-летняя школьница забеременела от сводного брата

В Эртильском районе Воронежской области шестиклассница-сирота забеременела от 14-летнего сводного брата, с которым воспитывалась в одной приёмной семье. В прокуратуре считают, что интимной близости детей способствовали неподобающие жилищные условия — в доме площадью 80 кв. м находились опекун и 11 детей, и некоторым приходилось спать в кроватях по двое. В отношении чиновницы из органов опеки, которая не сообщала о нарушениях, возбуждено уголовное дело.

В Воронежской области шестиклассница-сирота 2007 года рождения, воспитываемая в приёмной семье, забеременела от сводного брата. Об этом стало известно в апреле, после поездки семьи в Воронеж на плановый осмотр у врача. Оказалось, что девочка на тот момент уже была на 15-й неделе. Сделать аборт на таком большом сроке уже нельзя.

В прокуратуре Воронежской области полагают, что причиной чрезмерного сближения подростков в приёмной семье стало отсутствие необходимых условий для их проживания в доме опекуна. Выяснилось, что 11 детей жили в частном доме площадью всего 80 кв. м. По данным надзорного ведомства, на всех подопечных не хватало даже кроватей — некоторые дети спали по двое.

Подростки, оказавшиеся в эпицентре скандала, не являются кровными родственниками. В местной прокуратуре журналистам сообщили, что и у забеременевшей школьницы, и у её сводного брата, ставшего отцом ребёнка, было очень тяжёлое детство — они росли в проблемных семьях, а их настоящих родителей лишили родительских прав.

Из-за скандала с детской беременностью к ответственности была привлечена чиновница из отдела опеки и попечительства, навещавшая приёмную семью. В региональном управлении Следственного комитета пришли к выводу, что она фальсифицировала акты проверок и не заявляла о ненадлежащих условиях в доме опекуна.

В отношении сотрудницы опеки было возбуждено уголовное дело о халатности и служебном подлоге.

Сейчас беременная девочка остаётся с приёмной матерью, однако часть детей из семьи всё же забрали, рассказал RT Владимир Бычуткин, глава администрации Ячейского сельского поселения, где проживает семья.

«Часть детей, включая того самого мальчика, который, предположительно, является отцом ребёнка, перевели в другую семью либо в интернат, — сообщил Бычуткин. — Они с этой девочкой даже учатся в разных школах. А сама беременная девочка осталась с приёмной матерью — та за ней смотрит, они ездят вместе в больницу, весь уход девочке обеспечивают. Со стороны администрации мы этой семье точно будем помогать, просто так это не оставим».

Глава сельской администрации также отметил, что передачей детей-сирот в приёмные семьи и их дальнейшим сопровождением занимаются чиновники из отдела опеки и попечительства администрации Эртильского района Воронежской области — у администрации села таких полномочий нет. В то же время, по его словам, в Ячейке хорошо знают приёмную мать: женщина всегда была на хорошем счету и ранее уже успешно вырастила нескольких детей-сирот.

«Она бывший сотрудник администрации сельского совета, работала бухгалтером, — рассказывает собеседник RT. — Замужем она никогда не была, а потом решила взять приёмных детей. Сначала она взяла троих детей, потом ещё одного, потом больше. Некоторые из них уже выросли, уехали от неё. Она потом взяла уже вот этих ребятишек, их много — там получалось, что искали дом для братьев и сестёр, по законодательству их не должны разлучать».

Ситуацию с беременной школьницей в селе Ячейка Воронежской области уже взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова — она сообщила RT, что находится на связи с детским омбудсменом в Воронежской области. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка также направил необходимые запросы в прокуратуру, Следственный комитет и Департамент образования, науки и молодёжной политики региона.

«В ближайшее время, после изучения ответов ведомств, ситуация будет более ясной. Но уже сейчас в отношении сотрудницы органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело», — подтвердила Кузнецова.

Как подчеркнула омбудсмен, сейчас важно убедиться, что детям «после всего, что произошло, созданы условия для комфортного пребывания в этой приёмной семье».

Кузнецова уточнила, что, помимо беременной девочки, в семье по-прежнему остаются ещё семеро подопечных. 14-летний отец будущего ребёнка, а также его родные сестра и брат были помещены в социально-реабилитационный центр по желанию приёмной матери.

«Это может говорить о том, что семья в какой-то момент не справилась с трудностями по воспитанию подростков с попустительства уполномоченных ведомств. Сейчас к этому делу подключены и Следственный комитет, и прокуратура, уже выявлены нарушения в работе органов опеки, но на данный момент на первое место выходит вопрос о дальнейшей судьбе детей, организации им профессиональной помощи и сопровождения, поиска путей гармонизации ситуации с учётом всех обстоятельств и заботы о не рождённом ещё ребёнке. К сожалению, за непрофессионализм, за халатность взрослых сейчас приходится расплачиваться детям, но так быть не должно!» — прокомментировала Анна Кузнецова.