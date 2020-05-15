Улетел желтый волнистый попугай 14 мая у Нины. Пожалуйста, посмотрите район на картинке — где и фото птички!

Птица с высокой вероятностью напугана, может испугаться незнакомого человека или животного. Может залететь к кому-то домой, должна быть очень голодной и с жаждой.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Нина Кащеева:

Курьер, помогите пожалуйста в поиске🙏🏻.

г. Бердск, шансов мало, но все же, через эту зону ежедневно ходит большое количество людей. Бердчане, пожалуйста, присмотритесь, возможно Вы увидите такую птичку. Птица с высокой вероятностью напугана, может испугаться незнакомого человека или животного. Может залететь к кому-то домой, должна быть очень голодной и с жаждой(улетела вечером 14.05.2020).



Поиск самостоятельными силами результатов не приносит, на свою кличку и голос птицы, с которой жила не отзывается. В окрестных стаях птиц не замечена. Возможно , вылетела за отмеченную зону на картинке.Если вдруг Вы увидели эту птичку, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ +79137696807, в любое время.Всем большое спасибо за прочтение!🌷