Улетел желтый волнистый попугай 14 мая у Нины. Пожалуйста, посмотрите район на картинке — где и фото птички!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Нина Кащеева:
Курьер, помогите пожалуйста в поиске🙏🏻.
г. Бердск, шансов мало, но все же, через эту зону ежедневно ходит большое количество людей. Бердчане, пожалуйста, присмотритесь, возможно Вы увидите такую птичку. Птица с высокой вероятностью напугана, может испугаться незнакомого человека или животного. Может залететь к кому-то домой, должна быть очень голодной и с жаждой(улетела вечером 14.05.2020).
Если вдруг Вы увидели эту птичку, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ +79137696807, в любое время.
Всем большое спасибо за прочтение!🌷