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«Ощущение, что пришла война»: Живет с дочкой на 500 рублей в месяц безработная мать-одиночка в общежитии Бердска

22:11 16.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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На работе Алены начались сокращения, она боялась попасть под него и ушла с работы сама. У нее нет родных, но девушка всегда исправно платила за комнату в общежитии, кормила и одевала дочь. Волонтер Вадим Назимов привез нуждающейся еды на 2 месяца.

Ощущение, что пришла война: Живет с дочкой на 500 рублей в месяц безработная мать одиночка в общежитии Бердска
Алена справлялась со всеми трудностями сама до коронавируса

— Я живу в общежитии, нас здесь травят за помощь волонтеров. Я все читала, но боялась обращаться, так как думала, что могут в опеку сообщить о моем бедственном положении, — так начала свой рассказ 30-летняя бердчанка Алена, которая лишилась работы из-за коронавируса. Ее дочери 5 лет.И, как признается девушка, ей никогда не приходилось обращаться за помощью к людям. Но вчера, 13 мая, Вадим Назимов привез Алене еду, которую купил на деньги собранные благотворителями «Курьер. Среда. Бердск».

До 24 марта Алена работала продавцом в сети магазинов Бердска. Жила с дочкой на 20 000 рублей. Отец дочери помогал деньгами.

— В конце марта я встала на учет по безработице. Но нужно платить за комнату, кормить и одевать ребенка, жить на что-то. Я ведь мать-одиночка. Родителей у меня нет, родных тоже. Папа ребенка тоже остался без работы, и сегодня не может помогать своей дочери. Его сократили, он работал сантехником. Пытается найти работу, но пока безрезультатно. Анкеты заполняет, но никто не перезванивает, — рассказывает Алена.

Девушка уволилась сама, чтобы не попасть под сокращение. Работал долгое время. Но из-за коронавируса, говорит бердчанка, людей начали сокращать. Сегодня девушка получает пособие по безработице в размере 9 800 рублей. Но и тех денег не хватает на жизнь. Кроме того, Алена до сих пор не получила пособие на ребенка в 3000 рублей, о которых заявил Владимир Путин в своем обращении к нации.

— Пособие приходит частями. Не знаю, почему попало не под заявленное пособие Путиным. Три тысячи рублей на ребенка — тоже тишина. Закон вроде бы есть, но пока ничего не понятно. Так говорят в Центре занятости, во всяком случае. Этих денег хватило только за комнату заплатить, а 500 рублей осталось. И работы толком нет. Я написала Вадиму Назимову, попросила о помощи в первый раз в жизни. Мне нужны то были только бутылка подсолнечного масла и мука. А мне большой пакет привезли, нам на месяца два хватит кушать с ребенком. Там было 2 килограмма муки, бутылка подсолнечного масла, две банки сайры, две банки говяжьей тушенки, по два пакета риса и гречки, два пакета лапши и вкусняшки были — конфеты, вафли, пряники. Он мне помог донести все до дома. Я никогда не обращалась за помощь, но я в первый раз оказалась в такой ситуации, что нет денег и нечем кормить ребенка, — рассказывает Алена.

Сегодня бердчанка пытается найти работу в той же сфере, но детский сад закрыт. А ребенка молодой маме оставить не с кем. Этот фактор ее «притормаживает». Все же девушка в поиске работы. Она узнала про вакансию продавца, но там предлагают неофициальную работу. Справку для детсада не дадут. К тому же Алене нужен рабочий день до 18.00 и пятидневка. Ведь кроме нее никто не заберет дочь с детсада.

— У нас никогда такого не было. Раньше даже в 90-е выживали, а тут даже не объяснить, что происходит из-за коронавируса. Многих моих знакомых уже сократили. Ощущение, что война какая-то пришла. Никогда не обращалась за помощью. Все сам, сама. А тут, как обухом дали по голове. Огромное спасибо вашей редакции, Вадиму Назимову и тем, кто скидывал деньги на карту. Тем, кто помогает людям, которые остались без средств к существованию. Дай вам Бог всем крепкого здоровья. Я вам огромна благодарна! — поблагодарила Алена в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 мая.

О наших благотворителях

Напомним, в фонде «Корона не пройдет» на 9 мая было 7300 рублей. На сегодняшний день все деньги перечислены волонтеру Вадиму Назимову. Главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся. 4 мая удалось помочь еще четырём людям. Напомним, что Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помогли еще нескольким бердчанам — все отчеты публикуются на сайте.

Сообщение от Галины Коморниковой:

По информации Вадима Назимова, у него осталось из ранее перечисленных 5460,22 и сейчас, вечером 14 мая, мы выслали 12000, итого 17460, 22  есть в фонде. В плане на развоз — уже есть 8 семей. Поэтому если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты по тому, что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон. 

На 10.00  16 мая есть денег на карте 6400, у Вадима Назимова — 17 460, 22. 

Деньги 16 мая пришли от:

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!

Приглашаем вместе помочь нуждающимся!

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)
В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.
Закупать продукты смогу:
— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,
— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.
Примечание:
— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!
— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.
— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.
— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.
— прошу встретить у подъезда или у дома.
— вес покупки не более 10 килограмм.
Порядок покупки:
1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):
— www.быстроном.рф
— http://24.prodsib.com/
2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.
3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.
4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.
5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.
6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.
При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.
ВАЖНО:
— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!
— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.
В своей честности я уверен.

С уважением, Назимов В.И.

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От редакции

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Аноним, 13 мая 2020 17:28
"На работе Алены начались сокращения, она боялась попасть под него и ушла с работы сама."
Дальше даже читать не стала.
Аноним, 13 мая 2020 17:59
именно по сокращению получила бы деньги.Работать не хочу,а кушать хочется
Ирина, 13 мая 2020 19:26
По опыту знаю, что некоторые организации в том числе и крупные банки договариваются с сотрудниками, о выплате 2-х заработных плат при условии что они сами уволятся, вместо оформления сокращения. Поэтому вполне возможно что с девушкой поступили именно так. Плюс для работодателя, что с документами по сокращению возиться не надо и для работника, что нет некрасивой записи в трудовой о сокращении. Но в условиях коронавируса к сожалению для девушки такой расклад принес другие проблемы. Сочувствую. Хорошо, что есть хорошие люди которые помогают в трудную ситуацию.
evro, 14 мая 2020 08:17
согласна с вами
Аноним, 15 мая 2020 15:14
По закону, матерей имеющих детей до14 лет, сокращать не имеют права
Аноним, 13 мая 2020 18:18
Тоже не поняла - почему ушла.По сокращению выплаты положены, да и одиноких матерей нельзя сокращать по закону. Туфта какая-то
Аноним, 13 мая 2020 19:38
Там везде туфта. И про 500р./мес., и про всех сократили.
"Раньше даже в 90-е выживали".. 30-летняя,конечно, "может" рассуждать о 90-х, имея опыт выглядывания из-под маминой юбки.
Аноним, 14 мая 2020 17:47
Много ли у нас законников и на дерьмовую работу толпы ходят анкеты пишут.
Про работу писать конечно смысла нет особлево тем кто сидит на пенсии или на должности, получает льготы, а вот, где друзья, родня, почему занимается попрашайничеством вот это вопрос.
Кстати, молодым женщина легче найти работу или ухаря.
Аноним, 14 мая 2020 18:52
Так она скорее всего не мать-одиночка,а просто с отцом разошлась.Написано,что помогал папа деньгами,пока не уволили
Аноним, 13 мая 2020 19:11
На каждом Продсибе висят объявления из серии примем на работу, магните, пятерочке и т.д. Есть несколько дежурных групп в садах. Женщина не инвалид, что за призывы помощи.
Аноним, 13 мая 2020 20:49
В Комбате требуются продавцы ,причем срочно
Аноним, 13 мая 2020 21:19
Какое то странное ощущение, что это новый вид попрощайничества в 21 веке.
В прошлой новости помнится тоже: никаких подробностей и просто дайте денег. Причем через посредника...
Борис, 13 мая 2020 22:04
Дома нет масла, и денег не надо.
Аноним, 13 мая 2020 22:55
Боялась что попадет под сокращение поэтому ушла сама.
Это тоже самое что боятся что тебе перережут глотку и по этому перерезал себе глотку сам себе.
Лисенок, 13 мая 2020 23:27
Мне вот тоже не понятно, молодые девушки и в первом случае и в данной статье, в Бердске работа есть, продавцами не сложно устроится (Продсибы, Пятерочки, Быстроном) везде требуются продавцы! Нет они попрошайничают, нам сложно, всем сейчас сложно, но кто то пашет, а кто то причитает и милостыню просят!
Аноним, 14 мая 2020 05:41
"Я ведь мать-одиночка"...
Судя по подробностям - разведёнка.
Не важно, 14 мая 2020 08:24
Одни лайки под осуждающими комментариями. Такое ощущение, что редакция как наша власть - или не понимает что говорит в массы или не говорит правды. Как это читать всё? Такая бредятина. Может нам всей страной поддержать друг друга и поувольняться? Раскулачить буржуев таким образом.
Принципиально не хочется помогать таким людям. Выбрать мужчину, родить и остаться одной. Выбрать работу, работать и уйти самой. 30 лет, ума нет и не будет. Ребёнка жалко. Воспитывают непонятно кого, а потом жалуются на поколение.
Мальчик, 14 мая 2020 08:39
"А был ли мальчик"
Аноним, 14 мая 2020 10:48
То то и оно, что таких сейчас мамашек - каждая вторая, если не больше... Помогите, кто чем может и знают только "сне должны"! При этом деньги на сигаретки, пивасик, маникюры-педикюры находят
Елена, 14 мая 2020 16:12
Люди вы что такие злые?Сама работаю в магазине,продсиб,пятёрочка,быстроном графики 2через2либо 5 дневка до 6 часов,а дежурные группы в садах переполнены!Рассуждать ,что выбрала мужчину и ушла с ребенком вот дура,значит посчитала нужным так сделать
Что с вами ?вы такие злые поливает грязью человека,а если с вами такое будет?И не говорите что никогда такого не будет?Не зарикайтесь
Будьте не много добрее,тем более в наше время!
Ps И да если возникнут вопросы,
Я работаю и ребенок есть и помощи ни у кого не прошу,но помните Сегодня так,а завтра все может поменяться!Живите по совести и будьте добрее!
Аноним, 14 мая 2020 16:37
я вообще добрый и даже помогаю,
но только тем, кто это достоин и ценит.
А тут ситуация другая
Аноним, 14 мая 2020 17:40
Она круглая сирота и мужей нет ?
Аноним, 14 мая 2020 17:52
Выбрала ужчину и ушла с ребенком и теперь заниается попрашайничеством ))
Все правильно сделала, только, где этот ужчина.
Аноним, 14 мая 2020 18:59
То, что дежурные группы переполнены не имеет значения!Если есть справка,что родители работают,то должны предоставить место в саду.Пусть отец пока сидит с ребенком,а мама работает,раз такое положение.
барабашка, 14 мая 2020 16:47
как минимум по сокращению, во вторых как мать одиночка, не имеют права уволить, в течение 2 месяцев, пока работу не найдет! пусть не .....! 9800 получает, а живет на 500 рублей! и отец ребенка не работает! мужику можно найти работу, не хочет работать пусть сидит с ребенком, она выйдет на работу! в чем проблема! и матерям одиночкам идут на уступки, есть дежурные группы в садах! че болтать по просту то! бреееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееед! прочитала, но фальши больше чем правды! безвыходных ситуаций не бывает! тем более не все люди звери, можно было договориться с соседями в общаге! короче слов нет, одни эмоции! женщина без мозгов.......
Аноним, 14 мая 2020 17:41
Потом выяснится что папа депутат и сдает в аренду берег.
Аноним, 15 мая 2020 20:11
Рассуждаете, добрые люди. Есть мудрость вековая - не можешь не чем помочь, и не суди, не твое дело. Ты в этом не живёшь и находишься в другой жизни, ситуации. Если есть возможность оказать помощь, то протяни руку. А тем, рассуждателям, которые судят, зайдите на канал Трансформатор Дмитрия Портнягина на Ютубе, и просмотри просветительные реальные видео про реальную жизнь, называется "Выживание". Надеюсь, суть взаимопомощи поймёте. Людям не отказавим в помощи и сотрудникам Бердский курьер, что несёте светлое и доброе в люди, Вадиму всем вам мой низкий поклон.
Аноним, 15 мая 2020 20:19
ВСЕМ рассуждателям - проще осудить, чем помочь. Либо руку протяни, либо проходи мимо и при этом молча. Посмотри на канале Трансформатор Дмитрий Портнягин на Ютубе, видео "Выживание". Надеюсь истину поймёте. Бердскому курьеру, Вадиму и Людям кто откликнулся и помогает людям, мой низкий поклон!
Пелагея Боос, 15 мая 2020 20:31
ВСЕМ рассуждателям - проще осудить, чем помочь. Либо руку протяни, либо проходи мимо и при этом молча. Посмотри на канале Трансформатор Дмитрий Портнягин на Ютубе, видео "Выживание". Надеюсь истину поймёте. Бердскому курьеру, Вадиму и Людям кто откликнулся и помогает людям, мой низкий поклон!
Аноним, 16 мая 2020 00:25
Читаю коменты имение раздваивается Поддерживаю и за против Мы люди в большинстве своём жалостливые что ли Не всегда это хорошо Сочувствую таким одиноким мамочкам Готов помогать, но какое то сомнение в душе шевелится Что то в этих историях настораживает Жизненный опыт богатый на всякие события и ситуации Знаете, сейчас в стране в большей части семей подобная ситуация но честь тем матерям, которые молча или поплакав в одиночестве с ней справляются Такой наш народтерпеливый и привыкший к трудностям И все равно огромное спасибо всем кто помогает этим матерям Это от светлой души и от сердца Не осуждайте их люди! А там как Бог рассудит Всем в итоге воздаётся по заслугам как за поступки так и за проступки Это так Надеюсь многие со мной согласятся Лучше бы нам такие темы не обсуждать! Желаю всем быстрее и легче выбраться из этого жизненного шторма
Аноним, 16 мая 2020 03:15
Не судите. Не рассуждайте. Помогите, если можете. Пройдёте мимо- никто вас не осудит. Мы живём в маленьком городе. Узнать достоверность информации ничего не стоит. К чести курьера, они изучают проблему, встречаются с людьми попавшими в трудную ситуацию. Я помогла, жаль что совсем немного. Но и у меня была ситуация, когда бердчане помогали мне. И я много увидала написанного негатива, спустя какое-то время, когда смогла снова читать нашу газету. Цените такое отношение людей. Значит всё переживём. Не очерствели ещё наши души.
Йцукен, 16 мая 2020 19:09
На кой черт рожать, если не можешь ребёнка обеспечить?
Аноним, 16 мая 2020 21:56
У вас не спросили

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