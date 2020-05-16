Как магнитные бури в мае 2020 года отразятся на здоровье людей

В мае 2020 года будет несколько неблагоприятных дней геомагнитных возмущений, к которым следует быть готовыми.

Многое зависит и от того, насколько активным является Солнце

Влияние магнитных бурь всегда негативное на состояние любого человека, особенно метеозависимого. Расписание неблагоприятных дней их возникновения поможет подготовиться к непростой геомагнитной обстановке, и свести к минимуму ее негативное воздействие.

Влияние магнитных бурь максимально ощущают метеозависимые люди, однако многое зависит и от того, насколько активным является Солнце. Если оно сильно активное, то здоровье, самочувствие может ухудшиться у каждого человека.

Как появляются магнитные бури

На поверхности Солнца постоянно происходят вспышки, вследствие которых в окружающую среду попадают сгустки протонов, электронов, плазмы, различных излучений. Мощность солнечных вихрей достаточно большая, и они время от времени влияют на нашу планету. Но, ее магнитное поле старается блокировать отрицательное влияние вспышек на Солнце, нейтрализовать удары солнечных всплесков.

Увы, порой на поверхности Солнца происходят настолько мощные вспышки, что под их воздействием происходит деформация некоторых участков магнитного поля, и оно начинается содрогаться, возникают так называемые магнитные бури. Их распределяют на слабые, средние и сильные.

Расписание магнитных бурь на май 2020 года

Все дни, в которые появляются магнитные бури, по праву можно назвать неблагоприятными. Согласно имеющемуся на сегодняшний день расписанию, первые магнитные бури были 4, 5 и 6 мая, при этом 5 числа они оказались очень сильными. В эти дни любой человек мог пожаловаться на ухудшение самочувствия, раздражительность, мигрень, сонливость, снижение жизненных сил.

В период 7 – 22 мая геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Лишь 18, 19 и 21 числа могут произойти незначительные солнечные вспышки, но возникшие магнитные бури будут настолько слабыми, что их влияние не ощутят даже метеозависимые люди. Далее геомагнитная обстановка будет следующей:

23 мая – слабые магнитные бури;

28 мая – сильные магнитные бури;

29 мая – сильные магнитные бури.

Как успешно пережить влияние магнитных бурь в мае 2020 года

Успешно пережить влияние любых магнитных бурь помогают простейшие правила:

— правильное питание: в ежедневном меню должно быть больше свежих овощей и фруктов, также ягод и свежевыжатых соков;

— употреблять больше фильтрованной воды для очищения организма. Также рекомендуется пить компоты, травяные чаи;

— в неблагоприятные дни не пить крепкий чай, кофе, чтобы не раздражать нервную систему;

— чаще гулять на свежем воздухе;

— чаще проветривать помещения, в котором работаете, отдыхаете;

— избегать стрессовых ситуаций, ссор с окружающими, выяснений отношений, общения с агрессивными людьми;

— начинать день контрастным душем, утренней гимнастикой;

— заниматься любимым хобби;

— свести к минимуму физические и эмоциональные нагрузки;

— не употреблять спиртные напитки, не курить;

— не допускать негативные мысли.

Эти правила следует соблюдать в первую очередь людям, у которых есть хронические заболевания, гипертония, иные серьезные болезни, онкология. Также магнитные бури опасны для пенсионеров, маленьких детей, женщин в деликатном положении.

Источник: pronedra