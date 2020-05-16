Поймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд

С экипажей автобусов и троллейбусов, нарушивших масочный режим, сотрудниками минтранса взяты объяснения для дальнейшей административной работы с руководителями транспортных предприятий.

Рейды в общественном транспорте проходят в Новосибирской области в период действия масочного режима

На территории Новосибирской области продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в торговых предприятиях и на транспорте. Сотрудниками регионального минтранса совместно с полицией проведены рейдовые мероприятия на остановочных пунктах площади Калинина и площади Маркса в Новосибирске, в ходе которых было проверено соблюдение масочного режима пассажирами и водителями подвижного состава пассажирского транспорта. По итогам проверок составлены и переданы материалы в суд для вынесения решения о мере наказания по 19 эпизодам на пассажиров, которые находились в автобусах без индивидуальных средств защиты (масок).

С экипажей автобусов и троллейбусов, нарушивших масочный режим, сотрудниками минтранса взяты объяснения для дальнейшей административной работы с руководителями транспортных предприятий. Также проведены разъяснительные беседы с пассажирами, ожидавшими общественный транспорт на остановочных пунктах. Подобные рейдовые мероприятия сотрудников минтранса и полиции будут продолжены, сообщили в региональном оперативном штабе в пятницу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», масочный режим введен и в Бердске. В городе запрещено появляться без масок в магазинах, маршрутках и автобусах, а также в других общественных местах.