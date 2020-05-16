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Здоровье / Общество

Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса

14:31 16.05.2020 Фото: Википедия
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В пророчествах Ванги были найдены записи о том, что лекарство будет получено из сибирского кедра и именно оно поможет остановить распространяющуюся по миру эпидемию.

Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
Создать лекарство должны на основе сибирского кедра

Ранее сообщалось, будто в одном из интервью с Вангой было обнаружено, что она говорила о некоей болезни, которая придёт из Китая. Об этом заявил друживший с ней журналист Сергей Косторной. По его словам, прорицательница предвидела вспышку коронавируса за несколько десятилетий до его возникновения.

Ещё раньше переводчики Ванги также озвучили её предсказание о коронавирусе. По их словам, она говорила о новой смертельной болезни «от жёлтых». Но тогда считалось, что речь идёт о гепатите (желтухе) и других проблемах с печенью.

Теперь активисты обнаружили информацию о лекарстве, которое всех спасёт. Конечно, о полезных свойствах кедра известно с древних времен, однако пока нет никаких научных предположений о том, что он может «справиться» с коронавирусом.

Обнаружившие предсказание уверены, что провидица говорила именно о COVID-19 и лекарстве от него, которое создадут российские учёные.

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева тоже связывала эпидемию коронавируса с пророчеством Ванги. По её словам, провидица говорила, что «люди будут идти и падать прямо на улице, и вымирать, как мухи, даже если не болели до этого. Как будто человек работал от электричества, а его резко выключили».

Источник: 7mednews

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