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Фантастическое ДТП: Запрыгнувшая на крышу другого авто иномарка попала на видео в Бердске

12:23 16.05.2020 Фото: АвтоБердск
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Экзотическая авария произошла на дамбе ГЭС утром в субботу. О пострадавших многочисленные очевидцы не сообщают.

Фантастическое ДТП: Запрыгнувшая на крышу другого авто иномарка попала на видео в Бердске
Недалеко от Бердска иномарка взлетела и приземлилась на крышу другого авто

Фантастическое ДТП произошло сегодня, 16 мая, утром и попал на фото и видео автомобилистов, проезжавших мимо места происшествия.

Всё утро подписчики группы АвтоБердск ВКонтакте гадали: как случилось такое?

Прозвучавшие версии отражают творческое воображение автомобилистов.

— Ничего особенного – нью-модерн инсталляция.
— Обещали же фантасты летающие машины в 21-ом веке. Вот они.
— А ещё говорят, что у нас бензин плохого качества. Эво как от него тачки летают.
— В цирке работает, походу, воздушным акробатом.
— Не каждый день таких клоунов, отставших от цирка, увидишь…

Экзотическая авария произошла на дамбе ГЭС. О пострадавших многочисленные очевидцы не сообщают. Отвечать на вопрос из соцсетей — как так-то? – придётся сотрудникам Госавтоинспекции региона.

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От редакции

Как такое могло произойти?

Гость, 16 мая 2020 13:13
Залёт!
Raven, 16 мая 2020 14:00
Извращенцы

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