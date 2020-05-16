Фантастическое ДТП: Запрыгнувшая на крышу другого авто иномарка попала на видео в Бердске

Экзотическая авария произошла на дамбе ГЭС утром в субботу. О пострадавших многочисленные очевидцы не сообщают.

Недалеко от Бердска иномарка взлетела и приземлилась на крышу другого авто

Фантастическое ДТП произошло сегодня, 16 мая, утром и попал на фото и видео автомобилистов, проезжавших мимо места происшествия.

Всё утро подписчики группы АвтоБердск ВКонтакте гадали: как случилось такое?

Прозвучавшие версии отражают творческое воображение автомобилистов.

— Ничего особенного – нью-модерн инсталляция.

— Обещали же фантасты летающие машины в 21-ом веке. Вот они.

— А ещё говорят, что у нас бензин плохого качества. Эво как от него тачки летают.

— В цирке работает, походу, воздушным акробатом.

— Не каждый день таких клоунов, отставших от цирка, увидишь…

Экзотическая авария произошла на дамбе ГЭС. О пострадавших многочисленные очевидцы не сообщают. Отвечать на вопрос из соцсетей — как так-то? – придётся сотрудникам Госавтоинспекции региона.