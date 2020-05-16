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На самоизоляции останутся россияне старше 65 лет по поручению Путина. И в Бердске

12:58 16.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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В группе риска также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Дома престарелых и учреждения для инвалидов президент приказал региональным властям взять на особый контроль.

На самоизоляции останутся россияне старше 65 лет по поручению Путина. И в Бердске
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На самоизоляции останутся россияне старше 65 лет по поручению Путина. И в Бердске

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Ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом дал правительству и региональным властям президент Владимир Путин 15 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В частности, он призвал обеспечить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

1. Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

3. Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) с учетом ранее данных поручений мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, включая негосударственные;

е) контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии (смягчении) ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев при этом дифференциацию субъектов Российской Федерации по эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью указанной инфекцией;

ж) сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Доклад – до 20 мая 2020 г.

На территории Бердска работает пансионат для ветеранов труда им. Калинина. Треть всего населения Бердска — пенсионеры, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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