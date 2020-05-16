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На ИВЛ находятся 14 тяжелых пациентов с COVID-19 в Новосибирской области. В реанимации всего лежит 61 человек в регионе

13:08 16.05.2020 Фото: Минзздрав НСО
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Взрослых пациентов с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1334. Также зараженных лечат в больницах Тогучина, Черепанова, Сузуна, Карасука и Куйбышева. В Бердске больные с коронавирусной инфекцией не лежат.

На ИВЛ находятся 14 тяжелых пациентов с COVID 19 в Новосибирской области. В реанимации всего лежит 61 человек в регионе
Стационар в Новосибирске перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На ИВЛ находятся 14 тяжелых пациентов с COVID 19 в Новосибирской области. В реанимации всего лежит 61 человек в регионе

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По данным оперативного штаба на 10 утра 16 мая в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Всего в регионе 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1334.

7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области сделано 71 892 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1985 жителей региона, 14071 человек снят с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки было 635 обращений, 34 пациента госпитализированы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние сутки новых случаев коронавируса не выявлено. Всего в городе заражен 21 человек на 16 мая. Из Бердска заболевших коронавирусной инфекцией везут в стационары Новосибирска.

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