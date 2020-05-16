Сбил 2-летнюю девочку задним ходом во дворе и скрылся с места ДТП водитель в Новосибирске

Ребенка, который переходил дорогу с мамой, госпитализировали с травмами, в том числе лица. Через 3 дня 29-летнего подозреваемого в наезде на малышку задержали.

ДТП с ребенком произошло во дворе дома

В Новосибирске в ДТП пострадал ребенок, сообщили сегодня, 16 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

12 мая в 13.15 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, следовал задним ходом вдоль дома 6 по улице Менделеева со стороны улицы Олеко Дундича в сторону улицы 25 лет Октября. Во дворе дома номер 6 по улице Менделеева водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка в возрасте 2-х лет, который переходил проезжую часть с женщиной слева направо по ходу движения автомобиля, после чего с места ДТП скрылся. Девочка была доставлена в детскую городскую клиническую больницу – у неё диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель автомобиля, 1991 года рождения, был установлен и доставлен в полицию для дачи показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекции города Новосибирска рекомендует проводить беседы с несовершеннолетними детьми, объяснять причины дорожно-транспортных происшествий, и рассказывать – как можно их избежать. В период самоизоляции данные ДТП происходят именно во дворах. Берегите своих детей.