16.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе

14:42 16.05.2020
1 0

Возраст найденных костей на месте массового захоронения предстоит установить экспертам.

Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе
В Уфе на стройке нашли кучи человеческих черепов

В Уфе строители случайно нашли массовое захоронение человеческих останков. Как сообщили «Вестям» очевидцы, кучи человеческих черепов были обнаружены на месте одной из строек в центре Уфы во время работ по раскопкам земли. Возраст найденных костей предстоит установить экспертам. Сейчас выясняются остальные обстоятельства случившегося.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 16 мая 2020 15:28
Если историки и эксперты установят возраст в пределах тысячелетий, всё-равно спишут на кровавый сталинский режим, как в бутовском полигоне.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
15:26 16-05-2020
Поймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
15:13 16-05-2020
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
БердскНе заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам "скорой" Искитима? Разбирается СК
14:58 16-05-2020
Не заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
14:47 16-05-2020
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе 1
14:42 16-05-2020
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
14:41 16-05-2020
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
14:34 16-05-2020
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
14:31 16-05-2020
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
14:27 16-05-2020
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция
14:26 16-05-2020
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция