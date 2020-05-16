Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе

В Уфе на стройке нашли кучи человеческих черепов

В Уфе строители случайно нашли массовое захоронение человеческих останков. Как сообщили «Вестям» очевидцы, кучи человеческих черепов были обнаружены на месте одной из строек в центре Уфы во время работ по раскопкам земли. Возраст найденных костей предстоит установить экспертам. Сейчас выясняются остальные обстоятельства случившегося.