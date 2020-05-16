В Уфе строители случайно нашли массовое захоронение человеческих останков. Как сообщили «Вестям» очевидцы, кучи человеческих черепов были обнаружены на месте одной из строек в центре Уфы во время работ по раскопкам земли. Возраст найденных костей предстоит установить экспертам. Сейчас выясняются остальные обстоятельства случившегося.
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе
Возраст найденных костей на месте массового захоронения предстоит установить экспертам.
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Аноним, 16 мая 2020 15:28
Если историки и эксперты установят возраст в пределах тысячелетий, всё-равно спишут на кровавый сталинский режим, как в бутовском полигоне.
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