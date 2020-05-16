Зароют 5-метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

Автомобили объезжают место коммунальной аварии вдоль магазина «Мария Ра», что на остановке «Семь ветров», и дальше двигаются по внутриквартальному проезду мимо школы №5. Автобусы ездят по временной схеме. 30-мтеров теплотрассы прорвало 14 мая.

Коммунальная авария заблокировала проезд по ул. Лунной

В субботу, 16 мая, на котловане в Микрорайоне Бердска — тишина. Нет рабочих, которые должны до 18 мая заменить 30-метровый отрезок разорванной трубы. Во всяком случае именно эту дату окончания ликвидации аварии называл «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Дорога на ул. Лунной в субботу остается перерытой. Рядом с котлованом валяются дорожные знаки. Подойти к глубокой яме не составляет труда — она огорожена невысокими бетонными блоками и сигнальной лентой.

Автомобили объезжают место коммунальной аварии вдоль магазина «Мария Ра», что на остановке «Семь ветров», и дальше двигаются по внутриквартальному проезду мимо школы №5.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Отопление и горячая вода у потребителей отсутствует.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Временная схема движения автобусов:

№ 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);

№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);

№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);

№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону остановки «Зима-Лето» (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

№ 14 «Вокзал — Торговый центр» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»).