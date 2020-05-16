16.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зароют 5-метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

14:07 16.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Автомобили объезжают место коммунальной аварии вдоль магазина «Мария Ра», что на остановке «Семь ветров», и дальше двигаются по внутриквартальному проезду мимо школы №5. Автобусы ездят по временной схеме. 30-мтеров теплотрассы прорвало 14 мая.

Зароют 5 метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта
Коммунальная авария заблокировала проезд по ул. Лунной

В субботу, 16 мая, на котловане в Микрорайоне Бердска — тишина. Нет рабочих, которые должны до 18 мая заменить 30-метровый отрезок разорванной трубы. Во всяком случае именно эту дату окончания ликвидации аварии называл «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Дорога на ул. Лунной в субботу остается перерытой. Рядом с котлованом валяются дорожные знаки. Подойти к глубокой яме не составляет труда — она огорожена невысокими бетонными блоками и сигнальной лентой.

Автомобили объезжают место коммунальной аварии вдоль магазина «Мария Ра», что на остановке «Семь ветров», и дальше двигаются по внутриквартальному проезду мимо школы №5.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Отопление и горячая вода у потребителей отсутствует.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Временная схема движения автобусов:

№ 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);

№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);

№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);

№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону остановки «Зима-Лето» (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

№ 14 «Вокзал — Торговый центр» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»).

Зароют 5 метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

Зароют 5 метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

Зароют 5 метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

Зароют 5 метровый котлован на ул. Лунной после 18 мая в Бердске. Схема движения транспорта

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отремонтируют и зарою в срок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
15:26 16-05-2020
Поймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
15:13 16-05-2020
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
БердскНе заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам "скорой" Искитима? Разбирается СК
14:58 16-05-2020
Не заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
14:47 16-05-2020
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе 1
14:42 16-05-2020
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
14:41 16-05-2020
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
14:34 16-05-2020
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
14:31 16-05-2020
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
14:27 16-05-2020
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция
14:26 16-05-2020
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция