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За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция

14:26 16.05.2020 Фото: pexels.com
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Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы. Такие действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах.

За отказ тестироваться на COVID 19 оштрафует на 15 40 тыс. рублей полиция
МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За отказ тестироваться на COVID 19 оштрафует на 15 40 тыс. рублей полиция

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Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус или не сообщат о своем месте пребывания после возвращения из-за границы, грозит штраф, сообщили в пресс-центре МВД.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Штраф по этой статье составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Он грозит тем, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования главного санитарного врача, его заместителя или должностных лиц Роспотребнадзора, отметили в МВД.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», — добавили в ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 15 мая в Москве проводится массовое бесплатное тестирование граждан на коронавирус. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, каждую неделю на сдачу крови будут приглашать около 70 тыс. человек, случайно отобранных с учетом возрастной структуры населения Москвы и округа проживания. Приглашение на тестирование придет на электронную почту или по СМС. Каждому, кто сдал кровь, отдельно сообщат результат его теста.

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