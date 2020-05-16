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Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев

14:34 16.05.2020 Фото: pexels
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По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (2 037 350 и 56 998 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки — 3394.

Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
По состоянию на 15.05.2020 в России под контролем остаются 259 802 человека.
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев

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В мире по состоянию на 16.05.2020 зарегистрировано 4 624 392 подтверждённых случаев (прирост за сутки 102 905 случаев; 2,28%), 308498 летальных исходов (прирост за сутки 5272; 1,74 Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев . Об этом в субботу сообщили в Роспотребнадзоре.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (2 037 350 и 56 998 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (3394).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 15.05.2020 досмотрено 5 328 079 человек, за этот период выявлено 605 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 997 418 человек, по состоянию на 15.05.2020 под контролем остаются 259 802 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 512 обсерваторов на 48 024 мест, из них развернуто 298 обсерваторов на 33 064 места, где размещено 18 401 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 15.05.2020 проведено 6 656 340 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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