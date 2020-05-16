Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине

Парень засунул овощ в задний проход, однако вытащить самостоятельно уже не смог

Как стало известно пикантный инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая на востоке столицы. 27 летний Глеб (имя изменено) до недавнего времени трудился в сфере кейтеринга, поставлял в различные компании и на предприятия продукты питания. Однако страшный вирус оставил парня без работы. Глеб проживает совсем один. Накануне случившегося молодой человек заскучал и решил справиться с одиночеством самостоятельно. Выбор пал на самый обыкновенный огурец. Парень засунул овощ в задний проход, однако вытащить самостоятельно уже не смог. После тщетных попыток справиться с проблемой своими силами, Глеб был вынужден признать поражение и вызвать «скорую». Медики госпитализировали мужчину в одну из столичных больниц, где бывалые хирурги извлекли многострадальный овощ.

Источник: mk.ru