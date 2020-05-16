Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009

Погибшая шла навстречу смерти после полуночи 16 мая. 19-летний водитель по неизвестным причинам наехал на пешехода. Сбитая автомобилем скончалась на месте.

Смертельное ДТП произошло на ночной трассе под Новосибирском

В Мошковском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

Сегодня, 16 мая, в 00.50 на 28-м км автодороги «Сокур-Новосибирск» Мошковского района 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21009, двигаясь со стороны села Сокур в направлении Новосибирска, совершил наезд на пешехода, 19-летнюю девушку, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении по ходу движения автомобиля. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.