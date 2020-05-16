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Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009

14:47 16.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Погибшая шла навстречу смерти после полуночи 16 мая. 19-летний водитель по неизвестным причинам наехал на пешехода. Сбитая автомобилем скончалась на месте.

Задавил насмерть 19 летнюю девушку на обочине дороги «Сокур Новосибирск» ВАЗ 21009
Смертельное ДТП произошло на ночной трассе под Новосибирском

В Мошковском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

Сегодня, 16 мая, в 00.50 на 28-м км автодороги «Сокур-Новосибирск» Мошковского района 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21009, двигаясь со стороны села Сокур в направлении Новосибирска, совершил наезд на пешехода, 19-летнюю девушку, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении по ходу движения автомобиля. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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