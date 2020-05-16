Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек

При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. Список регионов и число заболевших за последние сутки.

В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на 16 мая в 83 российских регионах выявили 9 200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, выписались из больниц 4940, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. В столице уже четвертый день подряд суточный прирост составляет менее пяти тысяч человек.

В Подмосковье выявили 937 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 525, в Нижегородской области — 229, в Ростовской — 112, в Саратовской — 107, в Свердловской — 105, в Тульской — 101.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 272 043 человек. Умерли за все время 2537 пациентов, вылечились — 63 166.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. Всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США, Россия занимает вторую строчку. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — более 87 тысяч человек. Далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3505

2. Московская область — 937

3. Санкт-Петербург — 525

4. Нижегородская область — 229

5. Ростовская область — 112

6. Саратовская область — 107

7. Свердловская область — 105

8. Тульская область — 101

9. Калужская область — 99

10. Мурманская область — 93

11. Ярославская область — 92

12. Краснодарский край — 92

13. Рязанская область — 91

14. Республика Башкортостан — 89

15. Республика Дагестан — 88

16. Приморский край — 87

17. Волгоградская область — 86

18. Брянская область — 85

19. Республика Татарстан — 84

20. Ханты-Мансийский АО — 83

21. Тамбовская область — 82

22. Чувашская Республика — 81

23. Курская область — 78

24. Ульяновская область — 78

25. Белгородская область — 76

26. Республика Северная Осетия — 73

27. Ленинградская область — 72

28. Кабардино-Балкарская Республика — 71

29. Самарская область — 70

30. Челябинская область — 69

31. Ивановская область — 68

32. Владимирская область — 65

33. Новосибирская область — 64

34. Республика Саха (Якутия) — 63

35. Красноярский край — 61

36. Ставропольский край — 59

37. Пензенская область — 56

38. Тверская область — 53

39. Орловская область — 52

40. Архангельская область — 52

41. Республика Марий Эл — 52

42. Пермский край — 52

43. Липецкая область — 50

44. Ямало-Ненецкий АО — 50

45. Хабаровский край — 50

46. Тюменская область — 45

47. Смоленская область — 41

48. Республика Бурятия — 41

49. Республика Адыгея — 40

50. Омская область — 40

51. Воронежская область — 39

52. Астраханская область — 39

53. Республика Хакасия — 38

54. Алтайский край — 38

55. Вологодская область — 37

56. Республика Калмыкия — 37

57. Республика Ингушетия — 36

58. Калининградская область — 35

59. Кировская область — 35

60. Оренбургская область — 35

61. Забайкальский край — 32

62. Республика Тыва — 30

63. Республика Коми — 29

64. Чеченская Республика — 27

65. Республика Мордовия — 25

66. Иркутская область — 25

67. Псковская область — 19

68. Карачаево-Черкесская Республика — 18

69. Камчатский край — 18

70. Новгородская область — 14

71. Удмуртская Республика — 14

72. Томская область — 14

73. Республика Крым — 13

74. Кемеровская область — 11

75. Костромская область — 8

76. Республика Карелия — 8

77. Амурская область — 8

78. Курганская область — 6

79. Чукотский АО — 5

80. Республика Алтай — 4

81. Магаданская область — 3

82. Сахалинская область — 3

83. Еврейская АО — 3

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек.