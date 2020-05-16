16.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек

15:13 16.05.2020 Фото: pexels.com
0

При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. Список регионов и число заболевших за последние сутки.

Заразились 9200 человек COVID 19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились 9200 человек COVID 19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек

Поймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в судЗаразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человекЕщё 1179 новостей

За минувшие сутки на 16 мая в 83 российских регионах выявили 9 200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, выписались из больниц 4940, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. В столице уже четвертый день подряд суточный прирост составляет менее пяти тысяч человек.

В Подмосковье выявили 937 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 525, в Нижегородской области — 229, в Ростовской — 112, в Саратовской — 107, в Свердловской — 105, в Тульской — 101.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 272 043 человек. Умерли за все время 2537 пациентов, вылечились — 63 166.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. Всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США, Россия занимает вторую строчку. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — более 87 тысяч человек. Далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3505

2. Московская область — 937

3. Санкт-Петербург — 525

4. Нижегородская область — 229

5. Ростовская область — 112

6. Саратовская область — 107

7. Свердловская область — 105

8. Тульская область — 101

9. Калужская область — 99

10. Мурманская область — 93

11. Ярославская область — 92

12. Краснодарский край — 92

13. Рязанская область — 91

14. Республика Башкортостан — 89

15. Республика Дагестан — 88

16. Приморский край — 87

17. Волгоградская область — 86

18. Брянская область — 85

19. Республика Татарстан — 84

20. Ханты-Мансийский АО — 83

21. Тамбовская область — 82

22. Чувашская Республика — 81

23. Курская область — 78

24. Ульяновская область — 78

25. Белгородская область — 76

26. Республика Северная Осетия — 73

27. Ленинградская область — 72

28. Кабардино-Балкарская Республика — 71

29. Самарская область — 70

30. Челябинская область — 69

31. Ивановская область — 68

32. Владимирская область — 65

33. Новосибирская область — 64

34. Республика Саха (Якутия) — 63

35. Красноярский край — 61

36. Ставропольский край — 59

37. Пензенская область — 56

38. Тверская область — 53

39. Орловская область — 52

40. Архангельская область — 52

41. Республика Марий Эл — 52

42. Пермский край — 52

43. Липецкая область — 50

44. Ямало-Ненецкий АО — 50

45. Хабаровский край — 50

46. Тюменская область — 45

47. Смоленская область — 41

48. Республика Бурятия — 41

49. Республика Адыгея — 40

50. Омская область — 40

51. Воронежская область — 39

52. Астраханская область — 39

53. Республика Хакасия — 38

54. Алтайский край — 38

55. Вологодская область — 37

56. Республика Калмыкия — 37

57. Республика Ингушетия — 36

58. Калининградская область — 35

59. Кировская область — 35

60. Оренбургская область — 35

61. Забайкальский край — 32

62. Республика Тыва — 30

63. Республика Коми — 29

64. Чеченская Республика — 27

65. Республика Мордовия — 25

66. Иркутская область — 25

67. Псковская область — 19

68. Карачаево-Черкесская Республика — 18

69. Камчатский край — 18

70. Новгородская область — 14

71. Удмуртская Республика — 14

72. Томская область — 14

73. Республика Крым — 13

74. Кемеровская область — 11

75. Костромская область — 8

76. Республика Карелия — 8

77. Амурская область — 8

78. Курганская область — 6

79. Чукотский АО — 5

80. Республика Алтай — 4

81. Магаданская область — 3

82. Сахалинская область — 3

83. Еврейская АО — 3

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наблюдается спад пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
15:26 16-05-2020
Поймали 19 пассажиров без масок в Новосибирске. Протоколы на нарушителей масочного режима направили в суд
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
15:13 16-05-2020
Заразились 9200 человек COVID-19 в России за сутки на 16 мая. Скончались 119, выздоровели 4940 человек
БердскНе заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам "скорой" Искитима? Разбирается СК
14:58 16-05-2020
Не заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
14:47 16-05-2020
Задавил насмерть 19-летнюю девушку на обочине дороги «Сокур-Новосибирск» ВАЗ-21009
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе 1
14:42 16-05-2020
Горы человеческих черепов обнаружили на стройке в Уфе
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
14:41 16-05-2020
Вместо фаллоса: Затолкал огурец в анальный проход и не смог вытащить без врачебной помощи заскучавший москвич на карантине
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
14:34 16-05-2020
Заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек на планете на 16 мая. Прирост за сутки около 103 тыс. случаев
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
14:31 16-05-2020
Ванга предсказала из чего создадут лекарство от коронавируса
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
14:27 16-05-2020
Занимаются чаще, но не получают удовольствия от секса женщины во время пандемии
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция
14:26 16-05-2020
За отказ тестироваться на COVID-19 оштрафует на 15-40 тыс. рублей полиция